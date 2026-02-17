Voyager en Algérie en été 2026 : attention, ces véhicules seront interdits sur les ferries

Pour préparer la saison estivale 2026, les autorités algériennes instaurent de nouvelles règles pour le transport de véhicules par ferry. L’objectif est de mieux organiser l’accès aux ports et de fluidifier le passage des voyageurs, avec une attention particulière portée à la diaspora.

Le ministère des Transports a notifié les compagnies maritimes opérant entre l’Europe du Sud et l’Algérie d’une nouvelle restriction : du 15 juin au 15 septembre 2026, l’embarquement de certaines catégories de véhicules sera suspendu.

Cette mesure fait suite aux restrictions annoncées lors de la précédente saison estivale et couvrira l’intégralité des vacances d’été 2026.

Ces véhicules interdits à l’embarquement à partir du 15 juin 2026

Conformément aux directives des hautes autorités de l’État, le directeur de la marine marchande a émis une note officielle pour améliorer les conditions de transit de la communauté nationale établie à l’étranger. Ce document a été aussi relayé lundi par le député Toufik Khedim via sa page Facebook.

Pendant la période estivale (du 15 juin au 15 septembre 2026), les ports d’Alger et d’Oran n’accepteront plus l’entrée de véhicules neufs ou de moins de trois ans. Les Algériens ayant fait l’acquisition de tels véhicules à l’étranger ne pourront pas les embarquer sur les ferries de transport de passagers durant ces trois mois.

En complément, l’interdiction d’embarquement des véhicules utilitaires (comme les fourgons) sur les ferries de passagers est maintenue pour l’ensemble des ports algériens. Le ministère des Transports précise qu’il s’agit d’une reconduction de la règle déjà en vigueur lors de l’été précédent.

Toutes les compagnies maritimes concernées

L’objectif de cette mesure est de mieux gérer le trafic automobile et de prévenir la saturation des terminaux maritimes. Ces infrastructures font face à une affluence record durant l’été, portée par le retour massif de la communauté algérienne établie à l’étranger.

Le document rappelle que le non-respect de ces consignes par certains transports en 2025 avait engendré des complications douanières pour les voyageurs. Ces incidents avaient gravement perturbé la circulation des véhicules au sein des enceintes portuaires.

Le ministère des Transports enjoint toutes les compagnies desservant l’Algérie — notamment Algérie Ferries, Corsica Linea, Nouris Elbahr Ferries, Madar Maritime, Baleària, Trasmediterranea et GNV — à appliquer rigoureusement ces nouvelles directives. L’objectif est d’assurer un embarquement ordonné et sécurisé, tout en fluidifiant le trafic aux ports d’Alger et d’Oran durant le pic estival 2026.

