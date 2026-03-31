Voyager en 2026 : les États-Unis classent les pays à risque, où se situe l’Algérie ?

Le département d’État américain vient de publier ses dernières consignes de sécurité pour le mois d’avril. Ce durcissement des conseils aux voyageurs fait suite aux tensions régionales et aux opérations militaires menées par les États-Unis en Iran depuis février, entraînant une vigilance accrue dans tout le Moyen-Orient.

Dans sa dernière mise à jour rapportée par le New York Post, la diplomatie américaine a révisé ses conseils aux voyageurs pour l’Afrique du Nord. Ce tour d’horizon détaille les précautions à prendre pour se rendre en Algérie et dans les autres destinations prisées de la région maghrébine.

Le Département d’État précise que ces recommandations visent à sécuriser les déplacements des Américains en leur fournissant un état des lieux détaillé des risques potentiels sur place.

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État des lieux de la sécurité mondiale : les pays sous haute vigilance pour les voyageurs américains

Les autorités américaines évaluent la sécurité de chaque pays selon une échelle de risque graduée : elle débute au niveau 1, pour les destinations jugées sûres, et culmine au niveau 4, désignant les zones formellement déconseillées.

L’instabilité croissante au Moyen-Orient a profondément modifié la géographie des risques touristiques. Selon la cartographie publiée par le New York Post, la diplomatie américaine a relevé ses indices d’alerte pour plusieurs pays du Golfe. Des destinations comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït et Bahreïn basculent ainsi au niveau 3, invitant désormais les voyageurs à « reconsidérer » leur séjour plutôt qu’à simplement faire preuve de prudence.

Pour les destinations classées au niveau 3, ce qui inclut désormais plusieurs États du Golfe, les autorités américaines exhortent leurs citoyens à « reconsidérer leur voyage ». Sur le continent africain, cette mise en garde concerne des pays tels que l’Éthiopie, la Mauritanie, le Nigeria, l’Ouganda et le Tchad.

Quelle place pour l’Algérie ?

Le niveau 4 représente le degré d’alerte maximal, où toute forme de voyage est formellement déconseillée aux ressortissants américains. Cette catégorie inclut des pays tels que l’Iran, le Liban, l’Afghanistan, l’Irak, la Russie et la Corée du Nord. Sur le continent africain, la même consigne de sécurité stricte s’applique à la Libye, au Mali, au Niger, à la Somalie ainsi qu’aux deux Soudans.

L’Algérie est classée au niveau 2, une catégorie où le Département d’État préconise d’exercer une « vigilance accrue ». Fait notable : ce niveau de sécurité est identique à celui de grandes destinations européennes comme la France, l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni. Au Maghreb, le Maroc et la Tunisie partagent également ce classement de niveau 2 auprès des autorités américaines.

Considérés comme les destinations les plus sûres, les pays de niveau 1 n’imposent qu’une vigilance de base. Cette liste de pays « sans risque particulier » inclut notamment la Grèce, le Cap-Vert, l’Autriche et le Canada, où les ressortissants américains peuvent se rendre en toute sérénité.

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