Voyage terrestre à l’étranger : nouveau service électronique pour les Algériens

La direction générale des Impôts a annoncé la mise en service du paiement électronique de la taxe sur la consommation du carburant. Ce service, destiné aux passagers voyageant par voie terrestre vers les pays voisins, est accessible via la plateforme numérique « Tabioucom« .

La DGI informe également que le paiement peut désormais se faire sur la plateforme en ligne « Tabioucom », déjà utilisée pour les droits de timbre.

Voyager à l’étranger par voie terrestre : nouveau service en ligne pour les passagers

Selon ce communiqué, il est désormais possible de payer la taxe sur la consommation du carburant en ligne et d’obtenir immédiatement le reçu. Ce service est accessible 24h/24 et 7 jours/7 sur le site https://tabioucom.mf.gov.dz.

La mise en place de ce nouveau service évite aux voyageurs de se déplacer pour payer la somme requise. Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire ou par carte CIB. Par ailleurs, les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :

500 dinars algériens pour les voitures de tourisme ;

; 3 500 dinars pour les véhicules utilitaires de moins de 10 tonnes ;

12 000 dinars algériens pour les véhicules utilitaires de 10 tonnes ou plus, y compris les bus.

Par ailleurs, la direction a précisé que les services douaniers, chargés des contrôles aux frontières, vérifieront la validité des reçus de paiement électroniques directement sur la plateforme. De plus, la plateforme Tabioucom offre un service de paiement à distance sur les contrats de transport. La direction générale des Impôts invite les usagers à consulter régulièrement son portail électronique.

La Banque d’Algérie met en garde les voyageurs

La Banque d’Algérie lance une mise en garde importante aux voyageurs concernant l’utilisation de l’allocation touristique. Cette alerte fait suite à la prolifération sur les réseaux sociaux d’offres de voyages organisés impliquant des pratiques illégales liées au droit de change.

Depuis le 20 juillet, les nouvelles dispositions permettent aux Algériens de plus de 18 ans de bénéficier d’une allocation de 750 euros, tandis que les mineurs peuvent recevoir 300 euros. Cependant, l’institution bancaire rappelle que ce droit est strictement personnel et ne peut être ni cédé ni détourné.

L’instruction n°05-2025 est claire : toute utilisation non conforme de cette allocation expose les contrevenants à de lourdes sanctions pénales. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le respect de la réglementation sur le change.

La banque insiste particulièrement sur le caractère individuel de cette allocation, mettant en garde contre les organisateurs de voyages qui proposeraient des arrangements contraires à la législation en vigueur. Cette communication vise à protéger les citoyens tout en préservant l’intégrité du système financier algérien.

