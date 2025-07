Vous voyagez en Algérie cet été ? Ne partez pas sans télécharger ces applications mobiles !

Partir en voyage représente une excellente opportunité pour se déconnecter du monde numérique et s’éloigner de l’emprise des réseaux sociaux. C’est une invitation à l’évasion et un moyen pour s’ouvrir à de nouveaux horizons et à découvrir des cultures différentes. Et pourtant, le téléphone portable peut se révéler être un outil extrêmement pratique en voyage.

Loin d’être un simple divertissement, le téléphone offre une multitude de fonctionnalités essentielles en voyage : en plus d’un appareil à photo pour capturer les meilleurs moments de votre évasion, il peut servir de carte pour s’orienter, de traducteur pour faciliter les échanges, de guide pour trouver des informations sur les sites à visiter…

L’astuce réside donc dans l’équilibre : profiter pleinement de la déconnexion tout en tirant profit des avantages technologiques qu’offre le téléphone portable. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des applications mobiles indispensables lors de votre voyage en Algérie.

Les meilleures applications de cartographie pour voyager en Algérie sans se perdre

Lorsqu’on voyage, disposer d’une application de cartographie pour se repérer et planifier ses déplacements. Grâce à des cartes détaillées et aux fonctionnalités de navigation GPS, ces applications mobiles permettent de découvrir des endroits hors des sentiers battus, que ce soit en ville ou en pleine nature.

Parmi ces applications de cartographie, Google Maps, indispensable pour la navigation routière, la recherche de lieux (restaurants, hôtels, magasins…). Sa couverture de l’Algérie étant généralement très bonne, il permet de connaître les informations en temps réel sur le trafic, les transports en commun et les déplacements à pied.

Si vous n’avez pas de connexion internet, Maps.me est la meilleure alternative. Il est possible de télécharger les cartes de l’Algérie avant votre départ et de les utiliser hors ligne. Ce qui peut se révéler très pratique dans les zones où le réseau est faible.

Par ailleurs, les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger l’application Plans d’Apple pour obtenir les transports en commun dans les grandes villes.

Ces applications faciliteront vos déplacements partout en Algérie

Pour pleinement apprécier et découvrir les trésors cachés de l’Algérie, plusieurs déplacements sont souvent nécessaires. Afin de faciliter ces explorations, il est vivement recommandé d’utiliser des applications de VTC. En Algérie, pas d’Uber, mais d’autres applis du même genre.

Parmi les plus populaires et les plus utilisées, vous trouverez :

Yassir : c’est l’application de VTC la plus utilisée par les Algériens. Elle est disponible dans les grandes villes comme Alger, Oran, Constantine et au-delà. Elle offre un moyen fiable et généralement plus économique que les taxis traditionnels.

et au-delà. Elle offre un moyen fiable et généralement plus économique que les taxis traditionnels. Heetch : également présente dans la plupart des villes algériennes, elle est une alternative intéressante à Yassir et offre des tarifs compétitifs.

InDrive : une autre option de VTC qui gagne en popularité en Algérie, permettant aux utilisateurs de négocier des tarifs.

Lors de votre voyage en Algérie, il est judicieux de télécharger les trois applications mobiles.

Voici comment briser la barrière de la langue lors de votre voyage en Algérie

Communiquer facilement est essentiel pour profiter pleinement de votre séjour en Algérie. Les applications de traduction vous aideront à surmonter les différences linguistiques. Et ce, que ce soit pour échanger avec les locaux, comprendre les menus ou demander votre chemin :

Google Traduction : excellente pour traduire du texte, des conversations et des images. Il s’agit d’un outil précieux surtout si vous êtes un touriste étranger et vous ne comprenez pas l’arabe et le berbère.

Microsoft Traducteur : est une alternative à Google Traduction offrant des services similaires et une bonne précision.

Grâce à ces applications, la langue ne sera plus un obstacle en Algérie. Par ailleurs, pour des sorties réussies et sans tracas, pensez à consulter régulièrement la météo. AccuWeather est une excellente option qui vous permettra d’éviter les mauvaises surprises.

Les meilleures applications de change de devises pour voyager en Algérie

Préparer son voyage ne se limite pas à boucler sa valise. Il est essentiel de bien gérer son budget, notamment lorsqu’il s’agit de convertir ses euros en dinars algériens. Avoir une bonne application de change peut faire toute la différence quand il s’agit de connaître les fluctuations du taux de change.

Parmi ces applis mobiles, on cite XE Currency, qui est très utile pour connaître les taux de change de toutes les devises, connaître les prix et gérer votre budget en dinars algériens. Une autre option offrant des fonctionnalités similaires est Convertisseur de Devises Plus. Ce dernier offre la possibilité de travailler hors ligne avec les derniers taux mis à jour.

Ces applications seront vos meilleurs alliés lors de votre voyage en Algérie. Cependant, n’oubliez pas d’acheter une carte SIM locale à votre arrivée pour bénéficier d’un accès internet abordable et stable tout au long de votre séjour, ce qui vous facilitera l’utilisation de ces applications.