Votre carte CHIFA se réactive désormais en pharmacie : Voici comment ça fonctionne

Les assurés sociaux algériens peuvent désormais pousser un soupir de soulagement. La carte CHIFA, outil indispensable de la couverture sociale, bénéficie désormais d’une mise à jour à distance, mettant fin aux déplacements fastidieux vers les centres de paiement de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Une avancée majeure qui simplifie l’accès aux soins et aux médicaments.

Fini le temps où l’assuré devait se rendre dans un centre de paiement relevant de la CNAS pour réactiver sa carte. Désormais, une simple visite dans l’une des pharmacies conventionnées suffit.

Yahia Rassoul, directeur de la modernisation et des systèmes d’information au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, a détaillé cette « solution innovante » lors d’une présentation.

Il s’agit d’une « application, Chifa Officine, disponible dans toutes les pharmacies conventionnées avec la CNAS », a-t-il précisé.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà déployée dans plus de 12 000 pharmacies à travers le pays, offrant ainsi une large couverture et une grande accessibilité aux bénéficiaires.

Carte CHIFA : Quels sont les avantages concrets de cette offre pour les assurés ?

Parmi les nombreux avantages de cette nouvelle offre, sa disponibilité 7 jours sur 7 dans les pharmacies conventionnées est particulièrement appréciée. Cela signifie que le pharmacien ne peut plus refuser de délivrer des médicaments à un détenteur de carte CHIFA dont la validité a expiré, tant que les données de la carte ont été mises à jour dans le système informatique de la CNAS.

De plus, cette numérisation permet une « réduction significative des délais de traitement », notamment pour la délivrance des médicaments, un atout majeur, particulièrement en cas d’urgence.

Lancée il y a seulement trois jours à titre expérimental, cette opération de mise à jour à distance a déjà enregistré des chiffres encourageants. « 70 000 opérations de mise à jour à distance ont été réalisées avec succès », a souligné M. Rassoul.

Un succès qui a permis « d’éviter plus de 140 000 déplacements » aux assurés sociaux vers les centres de paiement, allégeant ainsi le fardeau logistique pour des milliers de citoyens.

Pour rappel, plus de 20,5 millions de cartes CHIFA ont été émises depuis le début de leur utilisation, bénéficiant à plus de 30 millions d’assurés sociaux et leurs ayants droit. Cette nouvelle étape marque une évolution significative dans la modernisation des services de la sécurité sociale en Algérie, plaçant le confort et l’efficacité au cœur des préoccupations.