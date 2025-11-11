Vos conversations sont-elles vraiment privées ? Classement 2025 des applications les plus discrètes

Dans un monde où la vie numérique s’expose un peu plus chaque jour, la question de la confidentialité sur les applications de messagerie devient cruciale. Quelles plateformes protègent réellement vos échanges et vos données ? Le dernier classement publié par Incogni offre un panorama précis des services les plus sûrs en 2025.

Beaucoup pensent que les messages échangés via une application de discussion relèvent de la sphère privée. En réalité, c’est rarement le cas. Les plateformes exploitent souvent ces données à des fins publicitaires ou pour entraîner leurs intelligences artificielles. Certaines partagent aussi ces informations avec les forces de l’ordre. À cela s’ajoutent les risques d’escroqueries ou d’ingénierie sociale, qui permettent à des pirates d’accéder aux comptes d’utilisateurs et de lire leurs conversations en temps réel.

L’étude d’Incogni : une radiographie des pratiques

Les experts d’Incogni ont passé au crible quinze applications et réseaux sociaux selon dix-huit critères, pour établir un Classement 2025 de la confidentialité. Parmi ces critères figurent le nombre d’incidents de piratage, la lisibilité des politiques de confidentialité, le délai d’effacement des données après suppression d’un compte, ou encore la quantité d’informations visibles par des inconnus.

L’étude évalue également la collecte de données, l’utilisation des discussions pour entraîner l’IA, et la possibilité pour les utilisateurs de refuser cette exploitation. Plus le score est bas, plus l’application respecte la vie privée.

Voici le top 5 des applications de messagerie selon Incogni :

Telegram : 4,23 Snapchat : 7,72 Discord : 8,14 WhatsApp : 11,93 Facebook Messenger : 13,37

Incogni pénalise WhatsApp de 3,4 points, car l’application utilise certaines discussions pour entraîner l’IA, sans option de refus. Cette mesure ne concerne toutefois que les échanges avec l’assistant IA de Meta ; les autres restent protégés par un chiffrement de bout en bout. En corrigeant ce biais, le score de WhatsApp s’établirait à 8,53, ce qui la rapprocherait du trio de tête.

Les paramètres de confidentialité font la différence

Une application respectueuse de la vie privée active par défaut les protections les plus strictes. Telegram et Snapchat appliquent ce principe et offrent les réglages les plus complets. Discord reste plus permissif, tandis que Messenger et WhatsApp ferment la marche sur ce point précis.

Limiter les interactions avec des inconnus reste aussi une priorité. Telegram et WhatsApp se distinguent ici par la meilleure protection contre les contacts non sollicités, suivis de Messenger et Snapchat. Discord, lui, affiche les performances les plus faibles.

Chaque plateforme récolte des données, mais pas à la même échelle. Telegram et WhatsApp collectent le strict minimum, loin devant Discord, Snapchat et Messenger. Concernant les versions mobiles, Telegram reste le plus sobre, suivi par WhatsApp, Discord, Snapchat et, enfin, Facebook Messenger, qui ferme une fois de plus le classement.

Quelle application choisir en 2025 ?

Telegram s’impose comme le service le plus attentif à la confidentialité, grâce à une collecte de données limitée et à une configuration orientée vers la sécurité. Discord, pourtant premier du classement général d’Incogni, souffre de paramètres peu protecteurs et d’un manque de chiffrement par défaut. WhatsApp offre une solide défense contre les inconnus et ne collecte qu’un volume modéré de données.

Cependant, Incogni ne prend pas en compte le chiffrement des conversations, un critère pourtant essentiel. Seul WhatsApp chiffre par défaut tous les messages de bout en bout. À l’inverse, Telegram ne garantit pas la confidentialité intégrale de ses échanges, sauf dans les discussions secrètes.

Les versions mobiles officielles de ces applications demeurent les plus sûres. Les versions bureautiques, plus vulnérables, exposent davantage les utilisateurs aux cyberattaques. Quant aux modules tiers, ils représentent un risque majeur : certaines versions malveillantes circulent même sur des plateformes officielles comme Google Play.

Le classement d’Incogni rappelle qu’aucune application grand public ne garantit une confidentialité absolue. Les échanges réellement sensibles devraient s’effectuer via des services spécialisés conçus pour la sécurité des communications.

Pour renforcer la protection des smartphones Android contre les applications malveillantes, Kaspersky pour Android constitue une solution efficace. Depuis sa dernière mise à jour, elle bloque désormais aussi les liens malveillants et de phishing présents dans les notifications, qu’elles proviennent d’une application de messagerie ou de toute autre plateforme mobile.

