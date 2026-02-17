Vols vers Londres : Air Algérie abandonne son projet de quitter l’aéroport de Heathrow

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a finalement décidé de maintenir une partie de ses vols au départ et à destination de l’aéroport de Londres Heathrow, renonçant ainsi à son projet initial de transfert complet vers Londres Stansted. L’annonce a été rendue publique par l’Ambassade d’Algérie à Londres dans un communiqué publié lundi 16 février, confirmant un revirement qui répond aux inquiétudes exprimées par la communauté algérienne établie au Royaume-Uni.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de débats et de réactions. À la fin du mois de janvier, Air Algérie avait annoncé son intention de quitter temporairement Heathrow afin d’opérer l’ensemble de ses vols londoniens depuis Stansted, un aéroport situé plus loin du centre de la capitale britannique. Ce changement devait entrer en vigueur le 29 mars prochain.

Stansted ne remplacera pas Heathrow : Air Algérie revient sur sa décision

Selon le député représentant la diaspora algérienne, Fares Rahmani, qui s’est appuyé sur des déclarations attribuées au PDG de la compagnie, ce projet était principalement motivé par des considérations financières.

Les frais d’exploitation appliqués par l’aéroport de Heathrow auraient été jugés trop élevés, notamment en raison de l’ancienneté de certains appareils composant la flotte d’Air Algérie. La compagnie cherchait ainsi à réduire ses charges, Heathrow étant connu comme l’un des aéroports les plus coûteux d’Europe.

Un nouveau programme de vols avait même été déposé en prévision de ce basculement. Toutefois, cette décision avait rapidement suscité des critiques au sein de la communauté algérienne vivant à Londres.

Après la contestation, Air Algérie conserve Heathrow pour ses vols vers Londres

Plusieurs voyageurs craignaient une dégradation du service, notamment en raison de l’éloignement de Stansted et des contraintes de transport supplémentaires.

Le député Fares Rahmani s’était également opposé publiquement à ce transfert, appelant à préserver l’accès à Heathrow, considéré comme un point stratégique pour les liaisons internationales et la commodité des passagers.

Face à cette pression, les autorités algériennes, en coordination avec Air Algérie, ont finalement décidé de revenir sur cette orientation. « La décision d’Air Algérie de transférer ses vols de l’aéroport d’Heathrow à celui de Stansted a été annulée », précise l’Ambassade d’Algérie à Londres dans son communiqué.

Dans la pratique, la compagnie continuera donc à desservir Londres selon un schéma mixte : quatre vols par semaine seront maintenus vers Heathrow, tandis que trois autres continueront d’être opérés vers Stansted. L’ambassade a souligné que cette décision s’inscrit dans le cadre des engagements des autorités nationales visant à répondre aux besoins et préoccupations de la communauté algérienne résidant au Royaume-Uni.

Ce revirement est perçu comme un signal d’écoute adressé aux voyageurs algériens, dans un contexte où la desserte aérienne entre l’Algérie et le Royaume-Uni demeure un enjeu important pour la diaspora.