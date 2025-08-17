Vols Montréal – Alger : les avions d’Air Canada cloués au sol par une grève importante

Samedi, les hôtesses et stewards d’Air Canada ont lancé une grève pour réclamer de meilleurs salaires. En conséquence, la compagnie aérienne a dû annuler tous ses vols, ce qui a affecté près de 130 000 voyageurs dans le monde.

Ce mouvement du personnel naviguant d’Air Canada a commencé le samedi 16 août 2025, et durera entre 24 et 48 heures, selon le préavis de grève. En pleine saison touristique, cette action a provoqué l’annulation de tous les vols de la compagnie.

En réponse à la grève, Air Canada a annoncé un Lock-out de 72 heures qui concerne 10 000 agents de bord, membres du syndicat canadien de la fonction publique. La compagnie qui dessert 180 villes et transporte 130 000 passagers par jour, a déclaré que 700 vols prévus pour samedi ont été annulés.

Air Canada a fortement conseillé aux voyageurs affectés de ne pas se rendre à l’aéroport, exprimant « ses profonds regrets » pour les désagréments causés. La grève a officiellement débuté après l’expiration du préavis de 72 heures posé par le syndicat SCFP.

Des annulations en masse chez Air Canada

Depuis le vendredi soir, avant même le début de ce mouvement social, la compagnie aérienne a commencé à réduire ses opérations. Au total, 623 vols avaient déjà été annulés au cours des derniers jours, impactant plus de 100 000 passagers.

« Les vols sont annulés au moins jusqu’à l’après-midi du dimanche 17 août 2025. Le processus du CCRI est en cours, de sorte que de nouvelles annulations pourraient suivre« , annonce la compagnie aérienne canadienne.

Pour tenter de calmer la grève, le gouvernement canadien est intervenu et a sollicité un arbitre indépendant, le Conseil canadien des relations industrielles, pour régler les différends entre la compagnie aérienne et le syndicat canadien de la fonction publique.

L’ambassade du Canada appelle les voyageurs algériens à la vigilance

Les voyageurs prévoyant de prendre le vol Montréal – Alger entre le 15 et le 18 août 2025 doivent faire preuve de vigilance. L’ambassade du Canada en Algérie les incite à vérifier fréquemment le statut de leur vol, avant de se diriger à l’aéroport.

Pour les clients ayant réservé leur vol avant le 13 août, Air Canada propose plusieurs solutions :

Reporter le voyage : vous pouvez reprogrammer votre vol sans frais supplémentaires, et ce, entre le 21 août et le 12 septembre 2025 ;

vous pouvez reprogrammer votre vol sans frais supplémentaires, et ce, entre le 21 août et le 12 septembre 2025 ; Obtenir un avantage : les billets non remboursables peuvent être annulés en échange d’un crédit voyage de la même valeur ;

les billets non remboursables peuvent être annulés en échange d’un crédit voyage de la même valeur ; Demander un remboursement : un remboursement total est possible si Air Canada ne peut pas vous proposer une solution de remplacement qui vous convient.

