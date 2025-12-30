Vols France–Algérie : l’été 2025 bat tous les records de fréquentation

L’Algérie confirme en 2025 sa place parmi les destinations les plus desservies par avion au départ de la France. Les dernières données publiées le 23 décembre par le ministère français des Transports montrent une progression nette du trafic aérien entre les deux pays, aussi bien par rapport à 2024 que comparativement à 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Ces chiffres sont issus du document officiel TendanCiel, basé sur les données de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Ils traduisent une dynamique durable, portée par des flux de voyageurs constants et une forte demande, notamment de la part de la diaspora algérienne établie en France.

La saison estivale, moteur principal des déplacements

Selon l’indicateur mensuel du trafic aérien commercial, environ 5,4 millions de passagers ont voyagé par avion depuis la France vers l’Algérie entre le 1ᵉʳ janvier et le 30 novembre 2025. Ce volume place l’Algérie parmi les destinations les plus fréquentées au départ de l’Hexagone.

Comme chaque année, la saison estivale concentre l’essentiel des déplacements. Les mois de juillet et août enregistrent les plus fortes affluences, en lien direct avec les vacances scolaires d’été. Durant cette période, de nombreux Algériens résidant en France rejoignent leur pays d’origine pour des séjours familiaux prolongés.

En juin 2025, près de 500 000 passagers ont effectué le trajet entre les deux pays. Ce chiffre est monté à 600 000 voyageurs en juillet, avant d’atteindre un pic de 700 000 passagers en août, mois qui reste le plus chargé de l’année sur les liaisons France–Algérie.

Fréquentation soutenue après la haute saison

Après l’été, le trafic aérien a logiquement reculé, sans pour autant connaître un effondrement. En septembre et octobre 2025, environ un million de voyageurs ont continué à emprunter les lignes aériennes reliant la France à l’Algérie, avec une répartition quasi équivalente entre les deux mois.

Cette stabilité confirme que les déplacements ne se limitent pas uniquement aux vacances estivales. Les voyages professionnels, les visites familiales et les séjours de courte durée maintiennent un niveau élevé de fréquentation tout au long de l’année. En novembre 2025, les autorités françaises ont recensé 400 000 passagers au départ des aéroports français vers les aéroports algériens, selon le document TendanCiel.

Une hausse marquée par rapport à 2024 et 2019

Sur les onze premiers mois de l’année, le trafic aérien France–Algérie affiche une hausse de 6,4 % par rapport à la même période de 2024. Cette progression est encore plus significative lorsqu’on la compare à 2019. Entre janvier et novembre 2025, le nombre de passagers a augmenté de 32,6 % par rapport à l’avant-Covid.

Cette évolution illustre le renforcement des échanges humains entre les deux rives de la Méditerranée. Elle reflète également la place centrale qu’occupe l’Algérie dans le réseau aérien français, portée par une demande soutenue et durable.

En 2025, la liaison aérienne entre la France et l’Algérie s’impose ainsi comme un axe stratégique, à la fois pour les compagnies aériennes et pour des millions de voyageurs.

