Vols depuis Montréal : des billets Air Algérie à prix réduit pour rentrer au pays cet été

Le Canada abrite l’une des plus importantes communautés algériennes à l’étranger. Chaque été, de nombreux membres de cette diaspora aspirent à retourner dans leur pays d’origine pour y passer des vacances et retrouver leurs proches. Cependant, cette tradition est de plus en plus compromise par la hausse des prix des billets d’avion.

La période estivale est particulièrement prisée en raison des vacances scolaires et professionnelles. Malheureusement, l’augmentation des prix des vols entre le Canada et l’Algérie contraint de nombreux Algériens à revoir leurs plans de voyage, voire à y renoncer.

Bonne nouvelle, la compagnie aérienne nationale offre en ce moment plusieurs promotions sur ses billets de voyages permettant à ses clients de bénéficier de tarifs réduits vers plusieurs destinations internationales.

Air Algérie casse les prix de ses billets vers Montréal

La flambée des prix des billets de voyage, durant la haute saison, constitue un obstacle majeur pour de nombreuses familles. Bonne nouvelle, nous avons repéré un bon plan chez la compagnie aérienne nationale vous permettant de passer les vacances estivales en Algérie sans vous ruiner.

Sur son site de réservation, Air Algérie propose ses billets de voyage en aller simple à partir de 472.51 dollars canadiens, dans le cadre du tarif Economic Promo, au départ de l’aéroport de Trudeau à Montréal vers celui de Houari Boumediene à Alger. Ce tarif permet de transporter un bagage à main de 10 kg et deux valises de 23 kg chacune en soute.

Cependant, il est important de préciser que le nombre de sièges est limité. Les billets sont modifiables avec des frais, mais non remboursables.

Des vols vers l’Europe à prix réduits

Air Algérie déploie une nouvelle campagne promotionnelle avec son tarif « Light Trip », proposant des vols à prix réduits vers plusieurs destinations européennes jusqu’au 25 octobre 2025. Cette offre, disponible à la réservation jusqu’au 31 août, cible particulièrement les voyageurs souhaitant voyager sans bagages.

Parmi les destinations phares, on trouve des vols attractifs entre l’Algérie et la France, avec notamment :

Lyon-Constantine à partir de 119,67 euros ;

Toulouse-Oran à 108,74 euros ;

Constantine-Charles de Gaulle dès 80.811 dinars.

L’offre s’étend également vers l’Italie, avec des vols Alger-Rome proposés à partir de 18.623 dinars algériens. Bien que ces billets ne soient pas remboursables, la compagnie offre une flexibilité pour l’ajout de bagages en soute, possible à tout moment via plusieurs canaux : en ligne, application mobile, centre d’appels ou agences.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’Air Algérie, qui propose également des promotions vers la Turquie, notamment des vols Alger-Antalya à 41.911 dinars algériens, incluant un bagage en soute de 23 kg.

