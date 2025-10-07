Vol sous la menace à Alger : un récidiviste identifié grâce à une « vidéo virale »

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) de Ouled Fayet, relevant de la Sûreté de la Circonscription Administrative de Chéraga, ont procédé la semaine dernière à l’arrestation d’un suspect, déjà connu des services de police, dans une affaire de vol sous la menace d’armes blanches prohibées.

Selon un communiqué des services de sécurité, l’affaire a débuté après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un individu agressant un citoyen dans la capitale, suivi du vol de son argent, avant de prendre la fuite au niveau de la commune de Ain Benian, à Chéraga.

En coordination avec le Parquet territorialement compétent, la police judiciaire a immédiatement ouvert une enquête et des investigations concernant cette vidéo. Celles-ci ont permis d’identifier et d’arrêter le suspect.

Les services de sécurité ont également réussi à saisir et récupérer une somme d’argent en monnaie nationale s’élevant à 38 millions de centimes (380 000 dinars algériens) provenant du vol, ainsi qu’un montant en devises étrangères de 70 euros, également issu du butin.

Conformément au même communiqué, le suspect a été présenté devant le Parquet territorialement compétent selon un dossier de procédure pénale.

Alger : il commandait des VTC pour agresser les chauffeurs, 15 ans de prison requis

Parallèlement à cette affaire, le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a été le théâtre d’un autre dossier de violence urbaine qui a fortement marqué l’opinion. Le procureur de la République a requis une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre d’un jeune homme dans la vingtaine, accusé d’avoir agressé à répétition des chauffeurs utilisant des applications de transport (Indrive).

Le mode opératoire était quasi systématique : l’accusé commandait une course via l’application, puis, à l’approche du lieu de destination, il attaquait le chauffeur sous la menace d’une arme blanche, s’emparant de son téléphone, de son argent et de ses effets personnels.

Les faits ont été révélés après les plaintes de 14 chauffeurs victimes de ces agressions. Les investigations, appuyées par les enregistrements de caméras de surveillance au centre-ville d’Alger, ont permis d’identifier et d’interpeller le suspect.

Présenté en comparution immédiate et placé sous mandat de dépôt, le prévenu a reconnu les faits lors de son audition, expliquant avoir utilisé l’application pour piéger ses victimes. La juge en charge de l’affaire a reporté le prononcé du verdict à une audience ultérieure.