Vol Oran – Toulouse : un pilote d’Air Algérie se trompe d’aéroport à l’atterrissage

Le mardi 12 août 2025, un avion d’Air Algérie a évité de peu une erreur d’atterrissage en France. Alors que le Boeing 737 devait se poser à l’aéroport de Toulouse Blagnac, il a failli atterrir à l’aéroport voisin de Francazal. Heureusement, l’équipage a remis le gaz in extremis et a pu se poser sans encombre au bon endroit.

Un vol de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a causé une belle frayeur aux passagers et à l’équipage. En pleine alerte rouge canicule, le pilote d’un Boeing 737 a failli atterrir sur le mauvais aéroport à Toulouse. D’après les données de vols disponibles sur le site Flight Radar 24, le pilote a simplement confondu son aéroport de destination.

En ce jour, l’équipage du vol AH 1076 a été autorisé à atterrir sur la piste 32L de Toulouse-Blagnac. Cependant, l’avion s’est aligné sur la piste 29 de Toulouse – Francazal, un aéroport militaire et d’affaires qui n’accueille pas les vols commerciaux. Pour aggraver la situation, la tour de contrôle de Francazal n’était pas opérationnelle ce jour-là.

À deux doigts d’atterrir sur le mauvais aéroport, un avion d’Air Algérie remet les gaz in extremis et se pose au bon endroit

Alors qu’il avait entamé l’opération d’atterrissage, l’avion s’est aligné sur la mauvaise piste d’atterrissage. Heureusement, le contrôleur aérien est intervenu à temps pour le prévenir de son erreur, permettant ainsi au pilote de reprendre le chemin vers sa destination.

Comment cette erreur a-t-elle pu se produire ? Il est possible que le pilote ait confondu les codes d’aéroports qui ne diffèrent que d’une seule lettre (LFBO pour Toulouse Blagnac et LFBF pour Francazal). Pour l’heure, ni Air Algérie, ni la DGAC, ni l’aéroport en question n’ont communiqué sur l’incident et les raisons de cette erreur ne sont pas connues.

Sur la toile, l’incident n’a pas échappé aux férus de l’aéronautique. Les internautes se sont même amusés à dire que le pilote « pensait déjà aux futurs aéronefs livrés en septembre à la compagnie nationale algérienne« .

Nouveaux vols vers Amman et Budapest

Air Algérie annonce une expansion majeure de son réseau avec la reprise de deux liaisons stratégiques pour 2025. La compagnie nationale relancera ses vols vers Amman dès septembre 2025, permettant aux voyageurs algériens de découvrir les trésors culturels de la Jordanie, notamment Pétra et le désert de Wadi Rum. Les billets sont déjà disponibles à partir de 54 380 dinars.

Parallèlement, la compagnie reprendra ses vols vers Budapest pour la saison hivernale 2025/2026, une liaison suspendue depuis la pandémie de Covid-19. Cette desserte adopte un format innovant avec deux rotations hebdomadaires en itinéraire triangulaire incluant Vienne. Les vols seront opérés les mercredis (Alger-Vienne-Budapest) et les samedis (Alger-Budapest-Vienne) par un Boeing 737-700.

Ces nouvelles liaisons s’inscrivent dans la stratégie d’expansion d’Air Algérie, renforçant ses connexions tant avec le Moyen-Orient qu’avec l’Europe centrale. Cette initiative vise à développer les opportunités touristiques et commerciales pour sa clientèle internationale, tout en optimisant les temps de vol et les connexions entre les différentes destinations.

