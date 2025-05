Voici la date de l’Aïd el-Adha 2025 selon les calculs astronomiques

Si l’observation de la lune reste une tradition essentielle dans la fixation du calendrier hégirien et la date de célébration de l’Aïd el-Adha, les outils modernes de l’astronomie permettent aujourd’hui d’établir des prévisions avec une remarquable précision.

C’est dans ce contexte que l’Institut national de recherche en astronomie et géophysique en Égypte a dévoilé les estimations scientifiques du calendrier de l’Aïd el-Adha pour l’année 2025. Une annonce attendue, qui alimente déjà les préparatifs dans plusieurs pays du monde musulman. Toutefois, entre données célestes et observations terrestres, une marge d’incertitude demeure toujours possible.

Aïd el-Adha 2025 en Algérie : que disent les calculs astronomiques ?

L’institut égyptien, référence dans le domaine des sciences astronomiques dans le monde arabe. A récemment publié les résultats de ses projections basées sur le cycle lunaire.

La nouvelle lune, marquant le début du mois de Dhou al-Hijja 1446, naîtra précisément à 5h03 du matin (heure locale), le mardi 27 mai 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Organisation Omra 2026 en Algérie : nouvelles règles strictes pour les agences de voyage

Cette date correspond au jour de l’observation religieuse, moment où les autorités religieuses se tournent vers le ciel pour guetter l’apparition du croissant.

Selon ces données, le mois sacré devrait débuter le mercredi 28 mai 2025, date présumée du 1er Dhou al-Hijja.

Dès lors, le décompte est enclenché. La journée de ‘Arafat, moment culminant du pèlerinage, tomberait le jeudi 5 juin 2025, suivie du jour de l’Aïd el-Adha le vendredi 6 juin 2025.

L’Aïd el-Adha : un temps fort de spiritualité et de solidarité

L’Aïd el-Adha, aussi appelé la fête du sacrifice, commémore la soumission du prophète Ibrahim (Abraham) à Dieu. Il constitue l’un des moments les plus solennels du calendrier musulman, marqué par :

La prière de l’Aïd el-Adha à l’aube. Le sacrifice rituel d’un mouton en hommage au geste d’Ibrahim. La distribution de la viande aux proches, voisins et personnes dans le besoin. Un climat de fraternité, de partage et de recueillement qui unit les fidèles autour des valeurs de l’Islam.

🟢 À LIRE AUSSI : Comment bien conserver la viande des moutons importés (roumains/espagnols) ? Cet expert répond

En parallèle, des millions de pèlerins seront réunis sur les hauteurs du mont Arafat pour le moment le plus intense du Hajj, au neuvième jour du mois, dans une ferveur spirituelle hors du commun.