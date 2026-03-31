Visite d’Attaf à Bruxelles : l’Algérie et la Belgique affichent leur volonté de renforcer leurs liens

En visite officielle au Royaume de Belgique, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu ce mardi à Bruxelles une rencontre en tête-à-tête avec le vice-Premier ministre belge et chef de la diplomatie, Maxime Prévot. Cette entrevue a été suivie de discussions élargies réunissant les membres des délégations des deux pays, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.

Au cœur des échanges, les deux parties ont passé en revue l’ensemble des aspects des relations entre l’Algérie et la Belgique. Les discussions ont permis de mettre en avant la dynamique positive que connaissent ces relations ces derniers mois, portée par une volonté commune de consolider les liens politiques, économiques et institutionnels.

Relancer la coopération et moderniser le cadre juridique

Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de hisser la coopération à un niveau supérieur, en explorant de nouvelles perspectives de partenariat. Cette ambition s’inscrit dans un contexte international où les alliances stratégiques et économiques revêtent une importance croissante.

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Dans cette optique, Ahmed Attaf et Maxime Prévot ont convenu de l’importance de réactiver les mécanismes de coopération bilatérale. Ils ont également souligné la nécessité de mettre à jour le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays, afin de l’adapter aux évolutions actuelles et aux nouveaux défis.

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement des échanges économiques. Les deux responsables ont exprimé leur volonté de développer les flux commerciaux et d’investissement pour qu’ils reflètent davantage le potentiel important dont disposent l’Algérie et la Belgique.

Convergences sur les questions régionales et internationales

Au-delà des relations bilatérales, les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d’actualité. L’escalade militaire au Moyen-Orient a notamment figuré parmi les sujets abordés, tout comme les développements récents dans la région du Sahel, marquée par des défis sécuritaires persistants.

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Ces échanges témoignent d’une volonté partagée de renforcer la concertation politique entre Alger et Bruxelles sur les grandes questions internationales.

Signature de deux accords importants

La visite a été marquée par la signature de deux accords visant à consolider le cadre juridique des relations entre les deux pays. Le premier porte sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, une mesure destinée à faciliter les échanges officiels.

Le second accord concerne la circulation des personnes entre l’Algérie et la Belgique, traduisant la volonté des deux États de promouvoir davantage les contacts humains et les échanges.

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À travers cette visite, l’Algérie et la Belgique réaffirment leur engagement à renforcer leur partenariat et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques.