Visa Schengen pour la Suisse : nouveau système de rendez-vous à partir du 18 août 2025

L’ambassade de la Suisse en Algérie a annoncé la mise en place d’un nouveau système de prise de rendez-vous pour les demandes de visa Schengen. Ce système sera géré par VFS Global, le centre chargé de la collecte des dossiers en Algérie.

Ce pays, qui se distingue par un taux de refus relativement bas pour les Algériens par rapport à d’autres pays européens, a une certaine attractivité. Sur le marché des visas Schengen, le taux de refus des demandes pour la Suisse est inférieur à celui de la France et de l’Italie.

L’ambassade de la Suisse en Algérie gère une variété de demandes, pour le tourisme, les visites familiales, les voyages d’affaires ou les traitements médicaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Trump durcit l’octroi de visa : jusqu’à 15 000 $ exigés à l’entrée aux États-Unis

L’ambassade de Suisse en Algérie fait une annonce importante

Le dépôt des demandes de visa court séjour pour la Suisse, notamment jusqu’à 90 jours, ainsi que la restitution, est géré par VFS Global en Algérie. Le demandeur de visa doit obligatoirement prendre un rendez-vous pour soumettre son dossier.

« L’Ambassade sous-traite le dépôt des demandes de visa pour court séjour (jusqu’à 90 jours, visa Schengen C) et la restitution des passeports dans des enveloppes scellées à un partenaire externe, VFS Global Algérie« , lit-on dans le communiqué de l’ambassade.

Pour pallier le manque de disponibilité pendant la haute saison, VFS Global mettra en place une liste d’attente à partir du 18 août 2025. Les personnes inscrites sur cette liste seront informées automatiquement dès qu’un rendez-vous se libèrera. La confirmation de ce rendez-vous sera conditionnée par le paiement immédiat des frais de service de VFS par carte crédit ou de débit.

Le consulat de France rallonge les délais de traitement des demandes de visa

Face à une augmentation significative des demandes de visa Schengen en Algérie, le consulat général de France à Annaba et Constantine lance un appel à la vigilance. Les services consulaires, confrontés à des capacités de traitement réduites pendant la période estivale, recommandent désormais aux demandeurs d’anticiper leur dépôt de dossier d’environ deux mois.

Cette situation touche particulièrement les wilayas de l’est algérien, notamment Batna, Biskra, El Taref et Guelma. Les autorités consulaires soulignent l’importance de prendre en compte ces nouveaux délais dans la planification des voyages pour éviter tout désagrément.

En parallèle, l’Union européenne prépare une révolution numérique dans la gestion de ses frontières. À partir du 12 octobre 2025, un nouveau système automatisé remplacera le tamponnage manuel des passeports pour les courts séjours dans l’espace Schengen. Cette base de données centralisée regroupera les informations essentielles des voyageurs, incluant données biométriques et photos.

Ce dispositif, qui concernera 29 pays, vise à renforcer la sécurité aux frontières et à lutter contre l’immigration irrégulière. Malgré les inquiétudes des transporteurs concernant d’éventuels ralentissements, la Commission européenne assure un déploiement progressif accompagné de campagnes d’information.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des demandes de visa en Algérie : le consulat de France rallonge les délais