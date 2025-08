Visa Schengen : les Algériens parmi les plus rejetés par les Pays-Bas

En 2024, les Pays-Bas ont traité plus de 728 000 demandes de visa Schengen, se positionnant comme le sixième pays le plus sollicité pour ce type de visa. Cette popularité souligne l’attractivité des Pays-Bas en tant que destination.

Les principaux demandeurs de visa Schengen pour cette destination provenaient de Turquie, d'Inde et de Chine. Ces trois nationalités ont également été les plus grands bénéficiaires de visas accordés.

Les principaux demandeurs de visa Schengen pour cette destination provenaient de Turquie, d’Inde et de Chine. Ces trois nationalités ont également été les plus grands bénéficiaires de visas accordés.

Les Algériens sur le podium des nationalités avec le plus grand nombre de visas rejetés

EN 2024, les autorités néerlandaises ont refusé un nombre significatif de demandes de visa Schengen. Les nationalités les plus touchées par ces rejets sont les suivantes : l’Inde (14 569 refus), le Maroc (12 398 demandes refusées), la Turquie (11 792), le Ghana (8 394) et l’Égypte (7 174).

Cependant, en comparant le nombre total de demandes formulées avec le nombre des rejets délivrés, les Pays-Bas étaient susceptibles de rejeter les demandes de visa présentées par les nationalités suivantes :

Le Sénégal : 81.05% des demandes de visa ont été rejetées, soit 4 478 sur 5 525 demandes ;

L’Algérie : 63.4% des 4 388 demandes déposées par les Algériens ont été rejetées ;

; Le Mali : les demandeurs ont déposé 4 275 demandes de visa, dont 2060 ont été rejetées, soit 60.8% ;

Le Ghana, les autorités néerlandaises ont rejeté 8 394 visas, soit 58 % des 14 466 demandes déposées ;

Ouganda : 1 662 demandes ont été rejetées, soit 49.97% des 3 326 demandes déposées.

L’Algérie, 4ᵉ nationalité la plus rejetée au monde

Selon une récente étude d’Imperial Citizenship, l’Algérie se classe au 4ᵉ rang mondial des pays les plus touchés par les refus de visa, avec un taux de rejet atteignant 43 %. Seuls l’Afghanistan, la Syrie et le Nigeria connaissent des taux plus élevés, entre 48 et 56%.

Cette situation révèle une réalité préoccupante où le passeport devient un instrument de discrimination plutôt qu’un simple document de voyage. Pour les Algériens, la procédure de demande de visa s’apparente à un véritable parcours du combattant : frais élevés, multiplication des justificatifs et délais prolongés, aboutissant souvent à un refus sans justification claire.

Les conséquences sont particulièrement lourdes pour la jeunesse algérienne. De nombreux étudiants, chercheurs et professionnels se voient priver d’opportunités internationales, conduisant parfois à un exode définitif des talents. Cette « géopolitique du passeport » reflète des disparités mondiales persistantes, où certaines nationalités jouissent d’une mobilité quasi illimitée, tandis que d’autres font face à des obstacles systématiques, souvent basés sur des préjugés ou des tensions diplomatiques mal interprétées.

