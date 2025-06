Visa Schengen : l’ambassade de l’UE appelle les Algériens à éviter cette erreur courante

Dans une publication diffusée ce lundi 16 juin sur sa page Facebook officielle, la délégation de l’Union européenne en Algérie a appelé les demandeurs de visa Schengen à une implication personnelle rigoureuse dans la constitution de leurs dossiers.

« Si vous sollicitez l’aide d’un ami, d’un membre de votre famille ou d’une autre personne, n’oubliez pas de vérifier personnellement que toutes les informations et tous documents soumis sont corrects et authentiques », écrit-elle dans son message.

Un rappel essentiel, alors que certains candidats dépendent parfois entièrement de proches ou d’intermédiaires. Or, cette délégation de responsabilité peut rapidement virer au piège. Documents erronés, justificatifs incohérents ou encore fausses informations entraînent quasi systématiquement le rejet de la demande.

Visa Schengen : plus d’un demi-million de demandes algériennes… et des millions d’euros perdus

« Votre vigilance est essentielle pour garantir le succès de votre demande de visa afin de voyager en toute tranquillité. », souligne l’ambassade de l’Union européenne en Algérie.

En effet, si l’on regarde les données de l’année 2024, l’Algérie reste l’un des pays les plus actifs en matière de demandes de visa Schengen, avec un total impressionnant de 544.634 dossiers déposés. Parmi eux, 185.101 ont été rejetés.

Un chiffre qui, au-delà de sa dimension statistique, illustre la déperdition massive des ressources financières engagées. À lui seul, le montant perdu par les Algériens en frais de visas rejetés s’élève à 15,7 millions d’euros, sur un total de 46,3 millions d’euros dépensés.

Autre donnée significative : la France reste de loin le pays le plus sollicité par les demandeurs algériens, avec 352.295 dossiers, bien devant le Maroc (282.153) et l’Inde (197.959).

Une méfiance croissante envers les intermédiaires, mais aussi une responsabilité personnelle

L’intervention de la délégation européenne s’inscrit aussi dans un contexte d’alerte récurrente face à la prolifération des officines ou individus proposant, contre rémunération, de « maximiser » les chances d’obtention du visa.

Or, aucune procédure ou formule magique n’existe en dehors des critères clairement établis. Et la délégation le souligne en creux. Même si une aide extérieure peut sembler utile, elle ne doit jamais remplacer le contrôle personnel du demandeur.

Seule une préparation rigoureuse, documentée et authentique permet d’augmenter ses chances (même modestement) dans un processus notoirement sélectif. Et dans ce cadre, le simple fait de lire, comprendre et vérifier chaque document peut faire toute la différence.