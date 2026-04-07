Visa pour la Pologne : nouvelle règle pour les rendez‑vous dès le 13 avril 2026

Dans un effort constant de modernisation et de sécurisation de ses procédures, la section consulaire de l’ambassade de la Pologne à Alger vient d’annoncer un changement majeur pour les demandeurs de visa. À partir du 13 avril 2026, un nouvel outil informatique de vérification d’identité par vidéo sera intégré au processus de prise de rendez-vous en ligne.

Face à une demande de visa toujours plus croissante, l’ambassade souhaite optimiser la gestion de son calendrier. Cette mesure a pour objectif de s’assurer de l’identité réelle du demandeur grâce à une comparaison visuelle entre la personne et son document officiel et de réduire les délais d’attente globaux en épurant les listes d’attente.

La mise en place de ce nouvel outil informatique permet aussi de garantir que les créneaux de rendez-vous profitent aux demandeurs réels et non à des intermédiaires.

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La vérification vidéo obligatoire pour les rendez-vous visa pour la Pologne

Désormais intégré de manière fluide à la plateforme officielle e-konsulat.gov.pl, ce nouveau dispositif ajoute une étape de vérification visuelle au parcours classique. Concrètement, le demandeur doit se soumettre à une authentification par vidéo permettant de confirmer son identité en la comparant en temps réel avec son document officiel.

Pour assurer la fiabilité et la protection rigoureuse des données personnelles, l’ambassade a confié la gestion de cet outil à un prestataire externe spécialisé. Ce dernier met à disposition une assistance technique réactive, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin d’épauler les usagers à chaque étape du processus numérique. L’accès à ce service de vérification sécurisé est soumis au paiement de frais fixes s’élevant à 9,05 euros.

« À compter du 13 avril 2026, la section consulaire de l’ambassade de la République de Pologne à Alger annonce la mise en place d’un nouvel outil informatique destiné à faciliter le processus de prise de rendez-vous pour les personnes déposant une demande de visa national via le système de prise de rendez-vous en ligne (www.e-konsulat.gov.pl) », écrit l’ambassade de la Pologne dans ce communiqué.

Quel impact sur l’attribution des rendez-vous ?

L’aspect le plus crucial de cette annonce concerne la hiérarchisation des demandes. Bien que toutes les demandes soient orientées vers le pool d’attente habituel, le système d’attribution automatique fonctionnera désormais par priorité : les rendez-vous seront attribués en priorité aux demandeurs ayant validé avec succès le processus de vérification vidéo.

Les personnes choisissant de ne pas passer par cet outil ne verront leur demande traitée qu’une fois que la liste des demandeurs ayant effectué la vérification vidéo sera totalement épuisée, ce qui pourrait entraîner des délais considérablement plus longs.

« La demande de la personne qui utilise le nouvel outil est orientée vers le pool des demandes en attente, conformément à la pratique actuelle. Au stade de l’attribution automatique d’un rendez-vous, la priorité est donnée aux demandeurs qui ont passé avec succès le processus de vérification vidéo. Les autres demandeurs se verront attribuer un rendez-vous à une date ultérieure, une fois que le pool des demandes soumises via la vérification par vidéo aura été épuisé », précise encore l’ambassade.

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