Visa nomade numérique : les pays européens où gagner moins suffit pour vivre en 2025

Les visas de nomade numérique sont une option de plus en plus populaire pour les professionnels qui souhaitent travailler à distance. En Europe, plusieurs pays proposent des visas nomade numérique avec des exigences financières variées et certaines parmi les plus accessibles en 2025.

Pour les nomades numériques, ces visas sont particulièrement attrayants, car ils leur permettent de découvrir de nouvelles cultures, d’améliorer leur qualité de vie et de diversifier leurs expériences. La possibilité de travailler dans des environnements peut également stimuler la créativité et la productivité.

Ces visas sont conçus pour attirer les télétravailleurs à s’installer légalement dans un pays pour une période prolongée, généralement de six mois à deux ans, sans avoir à suivre les procédures d’immigration traditionnelles qui peuvent être longues et complexes.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour la Suisse : nouveau système de rendez-vous à partir du 18 août 2025

Quel visa nomade numérique en Europe a la condition de revenu la plus basse ?

L’Espagne a récemment revu à la hausse ses exigences financières pour les nomades numériques, mais celui-ci reste accessible par rapport à d’autres pays européens. En 2025, cela représente un revenu minimum de 2 762 euros par mois. C’est une augmentation de plus de 100 euros par rapport à l’année dernière, mais cela place toujours l’Espagne dans une fourchette de prix raisonnable pour de nombreux travailleurs à distance.

L’Islande propose un visa de travail à distance à long terme pour les hauts revenus, avec une exigence de 7 075 euros par mois, ce qui en fait le plus cher d’Europe. Ce visa, d’une durée de six mois, est ouvert aux employés d’entreprises étrangères, mais aussi travailleurs indépendants. Durant cette période, les titulaires de ce visa sont considérés comme des résidents fiscaux.

L’Estonie se positionne juste après l’Islande, exigeant un revenu brut de 4 500 euros par mois. Son visa nomade numérique permet aux télétravailleurs de vivre dans le pays pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an. Pour les ressortissants de pays tiers, le visa nomade numérique roumain nécessite un revenu mensuel de 3 950 euros.

Le visa nomade numérique finlandais représente les exigences de revenus les moins élevées d’Europe

Malgré un coût de la vie élevé, la Finlande propose un visa de nomade numérique accessible, exigeant un revenu minimum de 1 220 euros par mois. Ce visa est destiné aux entrepreneurs non-européens, qui sont travailleurs indépendants ou gérants de leurs propres entreprises.

Le Monténégro se distingue également par des exigences financières peu élevées, autour de 1 400 euros par mois. Ce programme permet aux nomades numériques de vivre dans le pays pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans. Les détenteurs de ce visa pourraient aussi bénéficier d’avantages fiscaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Bourses Fulbright FLTA : cap sur les USA, candidatures ouvertes jusqu’au 20 août 2025