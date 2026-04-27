Visa nomade digital pour l’Espagne : BLS International simplifie les démarches dès le 4 mai 2026

Une nouvelle opportunité s’ouvre aux professionnels du numérique à Oran. A compter du 4 mai 2026, le centre BLS international, le centre BLS International simplifie les démarches pour le visa « nomade digital » vers l’Espagne. Les demandeurs pourront désormais prendre rendez-vous en ligne et déposer leur dossier de télétravail directement au centre d’Oran.

Dès le 4 mai 2026, le centre BLS International d’Oran permettra aux demandeurs de réserver leur rendez-vous en ligne pour le visa « nomade digital ». Cette procédure simplifiée concerne le visa national de télétravail, dont le dépôt de dossier s’effectuera désormais directement au niveau du centre d’Oran.

» Nous informons les demandeurs souhaitant introduire une demande de visa national de télétravail (nomade digital) depuis Oran qu’ils pourront, à partir du 04 mai 2026, réserver leur rendez-vous via notre site internet et déposer leur dossier auprès du centre BLS d’Oran », annonce BLS International dans un communiqué.

BLS International annonce une nouveauté pour les nomades numériques

Pour éviter tout retard, les demandeurs du visa « nomade digital » sont appelés à réserver leurs rendez-vous en ligne sur le site de BLS International, avec un dossier déjà finalisé. L’objectif de cette opération est d’assurer une gestion rapide et efficace de chaque demande.

« Les demandeurs sont priés de s’assurer, avant leur présentation au centre, que l’ensemble des documents requis a été dûment préparé », écrit le centre d’Oran dans son communiqué.

Par ailleurs, le prestataire, chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne, apporte une précision essentielle : les détenteurs d’un titre de séjour pour télétravail obtenu directement en Espagne sont exemptés de cette procédure auprès de BLS.

La prise de rendez-vous s’effectue directement auprès du Consulat d’Espagne à Oran. Parallèlement, l’envoi des pièces requises (autorisation et copie du passeport) doit être adressé par voie électronique à : cog.oran.res@maec.es.

BLS International optimise ses capacités à Alger et Oran

Pour faire face à la forte affluence estivale, BLS International a augmenté ses effectifs et formé ses équipes à Alger et Oran. L’objectif est d’assurer un accueil plus rapide et fluide, tout en garantissant une sécurité maximale et une rigueur totale dans le traitement des dossiers de visa.

Le prestataire modernise ses outils, notamment via la biométrie et le suivi des demandes en temps réel, pour offrir plus de transparence. En parallèle, la campagne #VisaReadywithBLSInternational est lancée sur le web pour aider les usagers à préparer correctement leurs documents et maximiser leurs chances de succès.

Des options « Premium » sont proposées pour améliorer le confort des demandeurs, comme la livraison du passeport à domicile ou des rendez-vous en horaires décalés. Ces services restent strictement optionnels et n’influencent en aucun cas la décision finale d’octroi du visa par les autorités consulaires.

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