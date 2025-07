Violent incendie à Bordj Bou Arréridj : dix avions mobilisés pour contenir les flammes

Un feu de forêt d’une rare intensité s’est déclaré ce mercredi à Thénia El Nasr, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, mobilisant d’importants moyens terrestres et aériens pour tenter de maîtriser les flammes.

C’est une journée dramatique pour la région de Thénia El Nasr, en proie à un gigantesque incendie qui a nécessité l’intervention massive de la Protection civile. Le feu s’est propagé rapidement, menaçant plusieurs villages alentour, notamment Vigo, Rouabah et Tizaâtrin. Par mesure de sécurité, des évacuations préventives ont été menées pour mettre à l’abri les habitants les plus exposés.

Face à l’ampleur du sinistre, les autorités ont décidé de mobiliser tous les moyens disponibles. Deux colonnes mobiles des unités de Bordj Bou Arréridj et Béjaïa ont été déployées dans un premier temps. Elles ont été rapidement renforcées par une troisième colonne venue de M’Sila afin d’appuyer les équipes déjà engagées sur le terrain.

La situation a nécessité également l’intervention aérienne. Pas moins de dix avions bombardiers d’eau ont été mobilisés, dont neuf appareils de type AT802 et un avion de type BE200, pour tenter de contenir l’incendie qui gagnait du terrain vers la commune voisine d’El Djaâfra.

À l’heure actuelle, aucune perte humaine n’a été signalée, et les opérations d’extinction se poursuivent avec intensité. La Protection civile assure que tous les efforts sont déployés pour circonscrire les flammes et protéger les populations locales et les espaces forestiers encore épargnés.

Alerte canicule : des températures extrêmes attisent le danger

Ce sinistre survient dans un contexte météorologique particulièrement critique. Les services de l’Office national de la météorologie ont émis une alerte spéciale annonçant des pics de chaleur extrême pour les journées de mercredi et jeudi.

Dans les wilayas de M’Sila et Batna, les températures devraient atteindre jusqu’à 45°C à l’ombre, ce qui complique les efforts des équipes de la Protection civile. Encore plus inquiétant, le mercure pourrait grimper jusqu’à 49°C dans les wilayas de Biskra, El Oued et El M’Ghair, durant la journée de vendredi.

Ces conditions extrêmes accentuent les risques d’incendies, réduisent l’efficacité des opérations de lutte et mettent à rude épreuve les populations rurales, souvent isolées et vulnérables.

Un été sous haute vigilance

Les incendies de forêt deviennent un fléau récurrent pendant l’été en Algérie, et la situation actuelle démontre à quel point la coordination des moyens, la prévention, et la réactivité sont cruciales.

Les autorités appellent la population à faire preuve de vigilance, à éviter tout comportement à risque, et à signaler rapidement toute fumée suspecte.

Alors que le pays affronte une vague de chaleur sans précédent, la solidarité et la mobilisation de tous restent les meilleures armes pour limiter les dégâts et préserver les vies humaines.