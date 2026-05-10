Vigilance météo en Algérie : pluies orageuses, vents violents et tempêtes de sable ce lundi 11 mai

Ce lundi 11 mai, une météo capricieuse s’abat sur plusieurs wilayas d’Algérie, rendant la circulation particulièrement périlleuse dans le sud et sur les hauts plateaux. Météo Algérie lance une nouvelle alerte pour pluies orageuses intenses, vents violents et tempêtes de sable aveuglantes dans plusieurs wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Une dégradation soudaine qui risque de fortement perturber la circulation routière et le quotidien des habitants.

L’instabilité météorologique continue de dominer les prévisions en Algérie. Après plusieurs jours marqués par des perturbations successives, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un nouveau passage agité pour ce lundi 11 mai. Pluies orageuses, vents violents et soulèvements de sable toucheront plusieurs wilayas, principalement dans le sud et les hauts plateaux.

Dans son dernier bulletin météo, l’ONM place plusieurs régions sous vigilance de niveau 1 en raison de précipitations orageuses attendues dès les premières heures de la journée d’aujourd’hui.

Les wilayas de Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès figurent parmi les régions concernées par cette alerte. Les services météorologiques annoncent des averses accompagnées d’orages susceptibles de rendre les conditions météorologiques plus instables localement.

La validité de cette première alerte débute à 03h00 du matin et se poursuit jusqu’à 06h00. Même si le bulletin ne précise pas les quantités exactes de pluie attendues, les épisodes orageux pourraient provoquer des précipitations localement soutenues dans certaines zones.

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Vents violents et tempêtes de sable en perspective

Au-delà des pluies, les services météorologiques mettent également en garde contre des vents forts attendus dans plusieurs wilayas du sud-ouest du pays.

El Bayadh, Naâma, Béchar et Bordj Badji Mokhtar devront faire face à des rafales susceptibles de compliquer les conditions de circulation, notamment sur les axes routiers traversant les zones désertiques.

Dans les wilayas de Naâma, Béchar et Bordj Badji Mokhtar, ces vents s’accompagneront de tempêtes de sable capables de réduire fortement la visibilité. Ce type de phénomène reste fréquent dans ces régions lorsque les masses d’air deviennent instables et que les rafales gagnent en intensité.

La validité de cette seconde alerte s’étend de 09h00 jusqu’à 18h00, soit durant une grande partie de la journée de lundi. Les autorités recommandent de suivre régulièrement les bulletins météo et les communiqués officiels afin d’anticiper les éventuelles perturbations liées à cette situation.

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Secousses telluriques en Algérie : la terre a tremblé dans 2 wilayas

Parallèlement à cette situation météorologique agitée, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a signalé deux secousses telluriques enregistrées récemment dans le nord-est du pays.

La première a touché la wilaya de Béjaïa dimanche à 17h21. Le séisme a atteint une magnitude de 3,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Les spécialistes ont localisé son épicentre à 6 kilomètres au nord-ouest de Tifra.

Quelques jours auparavant, une autre secousse avait été enregistrée dans la wilaya de Mila. Ce séisme, d’une magnitude de 2,7 degrés, s’est produit mercredi soir à 19h07. L’épicentre se situait à 6 kilomètres au nord-est de Grarem Gouga.

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