Vie privée : le classement 2025 des réseaux sociaux les plus protecteurs et les plus intrusifs

Ces dernières années, assister à des déplacements massifs d’utilisateurs d’un réseau social à un autre est devenu monnaie courante. La raison ? Non pas l’effet de mode, mais bien la dégradation de l’attractivité des plateformes existantes.

Changements de propriétaire, algorithmes opaques et, surtout, politiques de traitement des données de plus en plus agressives, notamment pour l’entraînement de l’intelligence artificielle, poussent les internautes à voter avec leurs pieds.

Face à ce paysage mouvant, les experts d’Incogni ont passé au crible quinze plateformes populaires (réseaux sociaux, hébergeurs vidéo et sites communautaires) pour établir un classement 2025 de la confidentialité.

L’étude, relayée par Kaspersky, a comparé des critères allant de la collecte et la revente des données à la lisibilité des politiques de confidentialité, en passant par le nombre d’amendes pour violation de la vie privée.

Réseaux sociaux et vie privée : le trio de tête et le duo en queue de peloton en 2025

Sans surprise, le classement général fait ressortir trois groupes distincts. En tête, les plateformes les plus vertueuses obtiennent des scores plus de deux fois meilleurs que les lanternes rouges.

Les leaders : Pinterest (12,38 pts) et Quora (12,96 pts) se distinguent par leur grande préoccupation pour la vie privée des utilisateurs.

on y trouve Twitch (13,51 pts), LinkedIn (14,89 pts), Reddit (15,19 pts), X/Twitter (17,04 pts) et YouTube (18,52 pts). Les mauvais élèves : Instagram (22,41 pts), TikTok (23,01 pts) et Facebook (28,72 pts) ferment la marche, un résultat qui ne surprendra pas les observateurs de la cybersécurité.

Réseaux sociaux en 2025 : le grand classement de la confidentialité

L’étude s’est également penchée sur des critères plus concrets pour l’utilisateur. Collecte de données en temps réel, utilisation pour l’IA, nombre de paramètres de confidentialité. Ce classement « pratique » révèle des changements notables.

Twitch (5,85 pts) Quora (7,54 pts) Pinterest (9,01 pts) LinkedIn (9,36 pts) Reddit (9,43 pts) X/Twitter (9,68 pts) Instagram (11,92 pts) YouTube (12,85 pts) Facebook (12,94 pts) TikTok (13,00 pts)

Twitch et Quora caracolent donc en tête, tandis que TikTok et Facebook restent en bas du classement. La performance de LinkedIn, en 4ᵉ position, en fait une plateforme à part, parvenant à un équilibre entre collecte de données et paramètres de confidentialité offerts.

L’IA, l’enjeu qui fâche : comment se désengager ?

L’utilisation des contenus publiés (textes, photos) pour entraîner des intelligences artificielles est devenu un point de friction majeur. La majorité des plateformes étudiées prévoient soit d’entraîner leur propre IA, soit de fournir des données à des partenaires. Seule Twitch ne fait aucune déclaration à ce sujet.

Il est possible de refuser que vos données servent à l’entraînement de l’IA sur Pinterest, X, Quora et LinkedIn. YouTube n’offre une option de refus, que partielle, qu’à ses créateurs de vidéos. Facebook et YouTube, quant à eux, envisagent les deux options (IA interne et partenaires) sans toujours offrir de possibilité de refus claire.

La publicité ciblée : une collecte massive de données !

Toutes les plateformes collectent des données pour afficher des publicités, mais les méthodes et l’ampleur varient considérablement. L’étude note que Twitch, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook et Instagram traitent tous des informations personnelles confidentielles à cette fin.

Si seul Pinterest est explicitement identifié comme « vendant » des données au sens strict de la loi, une pratique bien plus courante est le partage avec des partenaires. LinkedIn, Pinterest, Quora, Twitch, X et YouTube admettent toutes partager des informations avec leurs réseaux. De plus, certaines plateformes comme Pinterest, Reddit et Quora étendent ce partage aux données de recherche des utilisateurs, exposant ainsi leurs requêtes les plus personnelles.

Enfin, l’analyse des applications mobiles révèle l’appétit particulièrement vorace de certains acteurs. Les applications de Facebook et Instagram se distinguent en collectant 37 des 38 types de données possibles sur l’appareil d’un utilisateur, les consacrant champions toute catégorie de la collecte. Ils sont suivis par LinkedIn (31 types de données), puis YouTube et Pinterest (27 chacun).

Quelle plateforme offre la meilleure protection par défaut ?

C’est Pinterest qui mène la danse en offrant des paramètres par défaut très protecteurs et en collectant peu de données à la création du compte. Quora, Reddit et Twitch suivent de près. Facebook, YouTube et LinkedIn offrent un éventail considérable de réglages, mais pas toujours activés par défaut. En revanche, Instagram, X et TikTok proposent le moins d’options et les pires paramètres par défaut.

Aucune plateforme n’obtient un score parfait. Les leaders comme Twitch ou Quora sont souvent des services spécialisés, non des réseaux sociaux généralistes. Les plateformes les plus populaires, elles, continuent de collecter et d’utiliser les données de leurs utilisateurs allègrement. Le choix reste donc un compromis, entre la fonctionnalité désirée et le prix à payer en matière de vie privée.

Kaspersky recommande de vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de l’ensemble de vos réseaux sociaux. Pour faciliter cette démarche, l’outil gratuit Privacy Checker permet de consulter, en quelques clics, les réglages recommandés pour chaque plateforme.

