VIDÉO CHOC à Aïn Defla : Un camionneur transforme une station-service en piste de drift

L’insouciance d’un chauffard de camion a failli virer au drame. La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bourached, relevant du groupement de Aïn Defla, a mis un terme à un spectacle d’une inconscience rare, en interpellant le conducteur d’un camion qui, par ses manœuvres périlleuses, a semé la panique et mis en danger la vie de dizaines de personnes.

Les faits, d’une gravité exceptionnelle, se sont déroulés au cœur d’une station-service. La scène, qui a circulé sur les réseaux sociaux via la page Tariki, de la Gendarmerie nationale, a choqué par sa nature absurde et le risque imminent qu’elle représentait.

Sur les images, on distingue clairement un camion entamer une série de cercles et de figures acrobatiques autour des pompes à essence, dans un espace restreint et en présence de nombreux usagers.

Plus qu’une simple infraction au code de la route, il s’agissait d’un jeu mortel. Dans ce lieu hautement inflammable, où la moindre étincelle peut provoquer un embrasement général, le chauffeur a multiplié les passages à quelques centimètres des pompes à essence et des piétons, ignorant totalement les conséquences d’une éventuelle collision ou d’une friction.

Entre piétons, automobilistes et personnels de la station, tous étaient à la merci d’un éventuel dérapage ou d’un accident tragique.

Plus grave encore, l’incident s’est produit dans un lieu à haut risque : une station-service, où la présence de carburants et autres matières hautement inflammables rend toute manœuvre hasardeuse particulièrement critique. Un simple accrochage aurait pu provoquer une catastrophe aux conséquences dramatiques, voire une explosion meurtrière.

Heureusement, le dénouement a été à la hauteur de l’intervention rapide de la Gendarmerie. La fin de la séquence vidéo montre le camion immobilisé et le conducteur appréhendé, entouré des gendarmes. L’arrestation, qui a eu lieu sur les lieux mêmes de l’infraction, témoigne de la réactivité des forces de l’ordre pour mettre fin à un danger public.

La Gendarmerie nationale a d’ailleurs souligné que cette interpellation s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour prévenir les accidents de la route et garantir la sécurité des citoyens. Le chauffard a été mis hors d’état de nuire, évitant ainsi un désastre qui semblait imminent.

