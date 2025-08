Vers un visa Schengen 100 % numérique : ce que les voyageurs doivent savoir

L’Union européenne s’apprête à simplifier et moderniser l’obtention du visa Schengen en adoptant un système entièrement numérique. Cela signifie que la traditionnelle vignette de visa sera remplacée par un code-barres numérique sécurisé, rendant ainsi l’ensemble du processus de demande dématérialisé.

Après la disparition des tampons sur les passeports, une nouvelle étape historique sera bientôt franchie : la vignette visa traditionnelle sera remplacée par un code-barres numérique 2D sécurisé et crypté. Ce tournant vise à renforcer la sécurité, à réduire les délais de traitement et à moderniser la procédure d’obtention de visa Schengen.

Le visa Schengen numérique devrait être entièrement opérationnel dans tous les États membres de l’Union européenne d’ici à 2028.

Le visa Schengen en passe de devenir numérique : voici ce qui va changer pour les voyageurs

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, rappelons, la France a déjà expérimenté ce nouveau système en délivrant plus de 70 000 visas numériques sous forme de code-barres. Ce test, mis sur le terrain, préfigure l’avenir des contrôles aux frontières.

Une fois le système entièrement déployé, les voyageurs pourront simplement scanner le code-barres à leur arrivée. Directement lié à un système centralisé de visas de l’Union européenne, il permettra aux agents d’immigration d’accéder instantanément aux données personnelles et aux informations essentielles relatives au visa du voyageur, simplifiant ainsi les formalités d’entrée.

Cette nouvelle mesure interviendra après la fin des tampons sur les passeports, dont l’exécution est prévue à partir du 12 octobre 2025.

Une expérience simplifiée et dématérialisée

Dès son déploiement, le visa Schengen numérique offrira une expérience dématérialisée aux voyageurs. Il sera possible de télécharger les documents, de suivre l’état d’avancement de la demande et de payer les frais en ligne sans se déplacer. Une fois ces étapes complétées, les demandeurs recevront un visa à code-barres signé numériquement.

Pour les premières visites en Europe, la soumission des données biométriques restera une étape en personne. Cependant, cette étape sera considérablement simplifiée lors des voyages ultérieurs. Et les demandes de visa seront traitées plus rapidement.

Dès le 12 octobre 2025, l’Union européenne mettra en place un nouveau système d’entrée/sortie pour l’espace Schengen, remplaçant les tampons manuels par un contrôle automatisé centralisant les données des ressortissants des pays tiers. Et ce, afin de mieux contrôler les entrées et les sorties pour les courts séjours. Ce projet, en discussion depuis dix ans, vise à prévenir la migration irrégulière et à renforcer la sécurité, bien que certaines compagnies aériennes craignent des délais de traitement allongés.

