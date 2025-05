Vendu à 25 DA : Voici le vrai prix d’un sachet de lait subventionné

Un arrêté interministériel, signé par les ministres de l’Agriculture, des Finances et du Commerce intérieur, vient de fixer le prix du lait en sachet subventionné, produit à partir de lait de vache frais partiellement écrémé.

Selon le texte officiel, daté du 6 avril 2025 et paru dans le dernier numéro du Journal Officiel (n°27), le prix de vente aux consommateurs du litre de lait partiellement écrémé est désormais fixé à 25 dinars.

En contrepartie, les laiteries publiques et privées acquerront le lait frais destiné à sa production auprès des éleveurs au prix de 65 dinars le litre, pour le revendre ensuite aux grossistes à 21 dinars. L’État prendra ainsi à sa charge la différence de prix, estimée à 44 dinars par litre.

L’arrêté ministériel précise également la marge bénéficiaire des grossistes et des détaillants, qui est fixée à 2 dinars par litre pour chacun. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de commercialiser ce lait exclusivement aux ménages, interdisant son utilisation à des fins commerciales dans les cafés et restaurants.

Des laiteries privées s’engagent à commercialiser le lait de vache au prix de 25 dinars

En novembre 2024, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, avait annoncé que des laiteries du secteur privé commenceraient à produire des sachets de lait de vache commercialisés au prix réglementé de 25 dinars durant l’année 2025.

S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée Populaire Nationale, Cherfa avait souligné que la production de sachets de lait de vache partiellement écrémé destinés à la vente au prix subventionné serait généralisée progressivement à l’ensemble des laiteries.

🟢 À LIRE AUSSI : Baisse des prix de la viande à l’approche de l’Aïd : voici les tarifs actuels en Algérie

En mai 2024, le même ministre avait supervisé à Boumerdès le lancement du nouveau système d’intégration du lait frais partiellement écrémé dans les produits du groupe public laitier Giplait.

Ce dispositif vise à augmenter le volume de collecte et d’intégration, à valoriser et à relancer la production nationale de lait frais, en orientant ce dernier vers la production de lait partiellement écrémé vendu au prix de 25 dinars le litre.

Cherfa avait donné le coup d’envoi officiel de ce nouveau système au niveau de la laiterie et fromagerie de Boudouaou, en présence de la Présidente Directrice Générale du groupe, Samah Lahlouh, et de représentants des ministères des Finances et du Commerce.

À cette occasion, le ministre avait déclaré que « le nouveau système sera activé et généralisé progressivement pour inclure toutes les unités de production du groupe à travers le territoire national », ajoutant que « le champ sera ensuite ouvert à l’implication de tous les acteurs de ce domaine ».

De son côté, Lahlouh avait expliqué que ce système « permettra de commercialiser du lait frais produit localement et à un prix réglementé, soit au même prix que le lait en sachet pasteurisé fabriqué à partir de poudre de lait importée ».

🟢 À LIRE AUSSI : Lait subventionné à 25 DA : qui peut encore en bénéficier légalement ?

Elle avait également souligné que cette opération « permettra de réduire la différence de prix de la subvention de ce produit de base de 18,28 dinars, au profit du produit local ».

La PDG de Giplait avait enfin indiqué que le groupe « travaillera dans une première étape à la commercialisation d’environ 130 millions de litres par an, avant d’augmenter rapidement cette quantité ».