Vainqueur de la Coupe de Confédération CAF 2026, l’USM Alger va percevoir un pactole

L’USM Alger a une nouvelle fois inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football africain. Le club de Soustara a remporté l’édition 2026 de la Coupe de la Confédération CAF au terme d’une double confrontation haletante face au Zamalek d’Égypte, conclue par une séance de tirs au but irrespirable.

Vainqueurs à l’aller au stade du 5-Juillet sur le score de 1-0, les Rouge et Noir se sont inclinés sur le même score lors du match retour disputé au Cairo International Stadium. Une égalité parfaite sur l’ensemble des deux rencontres qui a conduit les deux formations à se départager aux tirs au but. Dans cet exercice à haute pression, les Algérois ont fait preuve d’un sang-froid remarquable, s’imposant finalement 8-7 pour décrocher un sacre aussi précieux que mérité.

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Consécration amplement méritée

Ce nouveau titre vient récompenser un parcours exemplaire réalisé par l’USMA depuis le début de la compétition. Solide, disciplinée et efficace, la formation de Soustara a su faire preuve d’une grande maturité pour franchir tous les obstacles et confirmer son statut de référence continentale. Il s’agit d’ailleurs du troisième trophée africain en trois ans pour le club, après la Coupe de la Confédération remportée en 2023 face aux Young Africans et la Supercoupe d’Afrique glanée la même année contre Al-Ahly du Caire.

Au-delà de la performance sportive, c’est toute une ville qui a vibré au rythme de cette consécration. Les scènes de liesse populaire ont envahi les quartiers emblématiques de Soustara et Bab El-Oued, où les supporters ont célébré jusqu’au petit matin ce nouveau sacre historique. Une nuit blanche inoubliable pour les fans, fiers de voir leur équipe continuer d’écrire une page glorieuse du football algérien.

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Une somme conséquente dans les caisses du club

Sur le plan financier, ce triomphe n’est pas sans conséquences positives. Grâce à cette victoire, l’USM Alger percevra une prime conséquente de 4 millions de dollars octroyée par la Confédération africaine de football (CAF). Une somme importante, avoisinant les 50 milliards de centimes selon le taux de change officiel, qui pourrait couvrir une grande partie du budget du club pour la saison 2026/2027.

Fort de cette nouvelle distinction, le club de Soustara est désormais appelé à viser encore plus haut. Régulier sur la scène africaine avec une victoire en 2023 et 2026, une demi-finale en 2024 (sortie forcée face à la RS Berkane pour la raison que tout le monde connait, ndlr) et un quart de finale en 2025, l’USMA confirme sa montée en puissance. Si elle participera à la prochaine édition de la Coupe de la CAF, son ambition est claire : retrouver la prestigieuse Ligue des champions africaine à partir de la saison 2027/2028 et continuer à porter haut les couleurs du football algérien.