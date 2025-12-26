Vague de froid et chutes de neiges en Algérie : une météo hivernale attendue ce vendredi 26 décembre

Les prévisions météorologiques hivernales continuent de marquer le paysage climatique sur une large partie du territoire national. Pluies persistantes, épisodes orageux, chutes de neige sur les reliefs et nette baisse du mercure composent le tableau météo annoncé pour cette fin de semaine. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) confirment l’installation durable d’un temps froid, parfois rigoureux, dans plusieurs régions du pays.

Dans une alerte publiée ce vendredi 26 décembre, l’ONM annonce une vague de froid intense touchant plusieurs wilayas, avec des températures qui passeront sous la barre des moins deux degrés Celsius durant les journées de vendredi et samedi. Les wilayas de Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna, Khenchela, Djelfa, Laghouat et El Bayadh figurent parmi les plus exposées à cette chute marquée des températures. Dans ces régions, le froid s’imposera particulièrement durant les nuits et les premières heures de la matinée, accentuant la sensation de gel.

Météo Algérie : BMS « orange » chutes de neige persistantes dans plusieurs wilayas !

En parallèle, les services de l’ONM signalent des chutes de neige sur les reliefs dont l’altitude dépasse 1 200 mètres. Un premier bulletin spécial prévoit une couche neigeuse pouvant atteindre 15 centimètres jusqu’à la mi-journée de ce vendredi. Les wilayas concernées par cet épisode sont Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et M’sila. Ces chutes de neige risquent de compliquer les déplacements, notamment sur les routes de montagne et les axes reliant les zones enclavées.

🟢 À LIRE AUSSI : ALERTE MÉTÉO – BMS : neige, pluies et verglas dans plusieurs wilayas dès ce jeudi soir

Un second bulletin vient renforcer cette alerte. Il annonce de nouvelles chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1 200 mètres d’altitude, avec une épaisseur pouvant également atteindre 15 centimètres, et ce, jusqu’à 15h00 ce vendredi. Les wilayas de Sétif, Batna et Khenchela figurent parmi les zones concernées par cette évolution météo, confirmant la persistance d’un temps hivernal marqué sur l’Est et l’intérieur du pays.

Outre la neige et le froid, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour pluies et orages. Cette alerte concerne notamment Alger, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Annaba, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, El Tarf, Saïda, Boumerdès et Mascara. Dans ces régions, les précipitations pourraient s’accompagner d’orages localisés.

Intempéries en Algérie : interventions de la Protection civile

Face à ces perturbations, la Direction générale de la Protection civile a dressé un état des lieux des interventions enregistrées jusqu’à la matinée de ce vendredi. Dans la wilaya de Bouira, les équipes sont intervenues pour dégager quatre véhicules et un bus transportant 60 personnes en déplacement touristique, bloqués par l’accumulation de neige sur la route nationale n°33, au niveau du site de Tikjda.

🟢 À LIRE AUSSI : Barrages en Algérie : quel est le véritable impact des dernières intempéries ?

À Bordj Bou Arréridj, neuf véhicules restent immobilisés dans la commune de Taglait en raison du verglas sur la route wilayale n°42, dans la région de Kaf Boujrioua. Les autorités appellent les citoyens à la prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à suivre régulièrement les bulletins météorologiques officiels. Les conditions hivernales devraient se maintenir tout au long du week-end, confirmant un hiver bien installé sur une grande partie du pays.