URGENT. l’Arabie saoudite annonce que le Ramadan débutera demain mercredi 18 février

Les autorités religieuses du Royaume d’Arabie Saoudite ont officiellement annoncé que le premier jour du mois sacré de Ramadan pour l’année 1447 de l’Hégire correspondra au mercredi 18 février 2026.

La nouvelle a été confirmée en fin d’après-midi après l’observation du croissant de lune par les comités d’astronomie et de vision oculaire.

Selon les informations publiées par les sources officielles saoudiennes, le croissant lunaire a été aperçu avec succès depuis l’observatoire de Tumair, une localité située au nord-ouest de la capitale. Cette observation valide la fin du mois de Chaâbane et marque le début du jeûne pour des millions de musulmans dans le Royaume.

🟢 A LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : le ministère de l’Éducation annonce les nouveaux horaires de cours

À l’inverse de cette annonce, la majorité des autres pays ayant déjà communiqué sur le sujet ont fixé le début du mois sacré au jeudi 19 février. Ces nations, n’ayant pas pu confirmer la vision du croissant, ont choisi de compléter le mois de Chaâbane.

Le jeudi 19 février marque le début du Ramadan dans plusieurs pays

Plusieurs nations islamiques ont également annoncé, ce mardi, que le croissant de lune n’avait pas pu être observé. En conséquence, le jeudi 19 février sera officiellement le premier jour du mois sacré, selon les instances religieuses et les autorités compétentes.

D’après les informations relayées par le Centre International d’Astronomie via la plateforme « X », le Mufti de Singapour a confirmé que le jeudi 19 février marquera le début du Ramadan, faute de vision du croissant lunaire. Brunei a emboîté le pas en adoptant officiellement la même date.

🟢 A LIRE AUSSI : Ramadan 2026 en Algérie : Bonatiro annonce la date du 1er jour

De leur côté, la Malaisie, l’Indonésie et la Turquie ont également communiqué que le jeudi 19 février sera le premier jour du mois béni. Cette décision fait suite à l’impossibilité d’apercevoir le croissant de lune lors de la nuit d’observation de mardi.

Dans une démarche sans précédent, le Sultanat d’Oman a d’ores et déjà tranché. Contrairement à la coutume de l’observation oculaire, la Commission principale d’observation des croissants lunaires a officialisé la date du jeudi 19 février 2026 comme premier jour du mois sacré de Ramadan 1447 AH.

Le communiqué officiel précise que le croissant de lune sera rigoureusement impossible à observer lors de la nuit de veille. Face à ce constat scientifique, les autorités omanaises ont ainsi décidé de compléter le mois de Chaabane à 30 jours.