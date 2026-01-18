Une première école algérienne de langue arabe voit le jour en Italie

La ville de Città di Castello, située dans la province de Pérouse, au nord de la région de l’Ombrie, en Italie centrale, a franchi une étape importante sur le plan culturel et éducatif. Elle a accueilli récemment le lancement de la première école algérienne dédiée à l’enseignement de la langue arabe, à l’initiative de l’Association de la jeunesse algérienne établie dans cette ville.

Une initiative portée par la communauté algérienne

Ce projet a été lancé au sein du Centre culturel de l’Association de la jeunesse algérienne, inauguré le 25 octobre 2025. Il vise principalement les enfants de la communauté algérienne résidant dans la région. Selon les responsables de l’association, cette école répond à un besoin croissant exprimé par de nombreuses familles soucieuses de préserver la langue et l’identité culturelle de leurs enfants, nés ou ayant grandi à l’étranger.

À LIRE AUSSI : France : un maire risque 53 000 € pour avoir refusé de marier un Algérien

Dans une déclaration au quotidien Echorouk, Djamel Allague, responsable du Centre culturel algérien à Città di Castello, a indiqué que les cours de langue arabe ont officiellement débuté le dimanche 18 janvier. Il a souligné que cette initiative constitue une étape fondamentale dans l’accompagnement des Algériens expatriés, en particulier des plus jeunes, en les reconnectant à leurs origines, à leur langue maternelle et à leur identité arabo-islamique.

Des cours officiellement lancés pour les enfants

L’école ne se limite pas à l’enseignement linguistique. Elle propose également des activités axées sur la mémorisation du Saint Coran et la transmission de valeurs morales et éducatives. L’objectif est d’offrir un cadre sûr et structuré, adapté aux enfants évoluant dans un environnement non arabophone. À travers ce dispositif, l’association cherche à renforcer l’équilibre identitaire des enfants tout en favorisant leur intégration harmonieuse dans la société italienne.

À LIRE AUSSI : Sécurité sociale : une nouvelle carte au profit des personnes démunies lancée

La première journée d’ouverture a été marquée par une affluence notable. De nombreux parents se sont déplacés avec leurs enfants pour procéder aux inscriptions et découvrir les locaux ainsi que le programme pédagogique. Une ambiance conviviale et enthousiaste a régné lors de cet événement. Plusieurs familles ont exprimé leur gratitude envers les membres de l’association, estimant que cette école constitue un soutien précieux et allège la charge de l’enseignement de la langue arabe à domicile.

Un investissement durable pour l’avenir

Pour Djamel Allague, ce projet ne s’inscrit pas dans une logique ponctuelle, mais représente un investissement à long terme. Il a rappelé que la maîtrise de la langue est un élément clé pour comprendre l’histoire, la culture et la religion.

À LIRE AUSSI : Expulsions en Europe : les Algériens en tête des retours forcés en 2025

En conclusion, il a réaffirmé l’engagement de l’Association de la jeunesse algérienne à assurer un encadrement pédagogique de qualité, avec des enseignants compétents et des programmes modernes, afin de garantir un apprentissage efficace et motivant pour les enfants vivant hors du monde arabophone.