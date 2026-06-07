Une première depuis 2 ans : Un client rare d’Europe du Nord renoue avec le GNL algérien

Dans le cadre du déploiement stratégique de l’Algérie visant à consolider sa position de partenaire énergétique majeur et fiable sur la scène internationale, une cargaison rare de gaz naturel liquéfié (GNL) algérien a mis le cap sur une nouvelle destination européenne durant le mois de mai écoulé.

Ce repositionnement intervient dans un contexte mondial marqué par la volonté d’Alger d’étendre ses parts de marché, profitant des perturbations persistantes des approvisionnements en provenance du Golfe via le détroit d’Ormuz.

Selon les données consolidées par l’Unité de recherche énergétique, Attaqa, (basée à Washington), l’Algérie a exporté une cargaison de GNL à destination des Pays-Bas d’un volume de 68 000 tonnes le mois dernier. Une première depuis deux ans pour ce marché d’Europe du Nord.

Bien que le Vieux Continent demeure le principal débouché historique du gaz algérien, les Pays-Bas ne figurent que rarement parmi les clients réguliers de l’Algérie, Amsterdam dépendant structurellement de ses importations depuis les États-Unis.

Au total, l’appareil exportateur algérien a fait preuve d’une dynamique remarquable, les exportations globales de GNL du pays ayant atteint 1,04 million de tonnes durant le mois de mai, enregistrant une hausse significative par rapport aux 0,70 million de tonnes enregistrées en avril dernier.

CNL : Le marché néerlandais sous la loupe

Les annales statistiques indiquent que la dernière livraison de GNL algérien vers les Pays-Bas remontait à mai 2024, avec un volume de 76 000 tonnes, Amsterdam ne captant habituellement qu’une à deux cargaisons algériennes par an.

Les données historiques de l’Unité de recherche énergétique révèlent que le cumul des importations néerlandaises de gaz algérien s’est établi à 1,1 million de tonnes sur la période allant de 2013 à mai 2026 — soit un volume équivalant à ce que ce hub européen consomme en à peine un mois.

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En effet, le volume global des importations de GNL par Amsterdam a atteint 1,4 million de tonnes en mai 2026. La part du lion est revenue aux États-Unis. Le pays a ainsi réceptionné 15 cargaisons de GNL américain le mois dernier, se classant au deuxième rang des importateurs de cette source, juste derrière l’Égypte qui en a capté 16.

Top 7 des clients du GNL algérien en mai 2026

L’Europe maintient son hégémonie en tête des destinations du GNL algérien pour le mois de mai 2026, avec la France en chef de file. Les Pays-Bas se positionnent quant à eux à l’avant-dernière place (6ème) de ce classement détaillé :

France : 234 000 tonnes.

Turquie : 203 000 tonnes.

Espagne : 200 000 tonnes.

Italie : 192 000 tonnes.

Croatie : 76 000 tonnes.

Pays-Bas : 68 000 tonnes.

Royaume-Uni : 61 000 tonnes.

Dans le détail, l’Hexagone conserve la première place pour le troisième mois consécutif, devançant la Turquie, et ce malgré une baisse de 9,3 % de ses volumes importés d’Algérie (234 000 tonnes en mai 2026 contre 258 000 tonnes à la même période de l’exercice précédent). De son côté, la Turquie a vu ses importations fléchir de 5,6 % pour s’établir à 203 000 tonnes, contre 215 000 tonnes en mai 2025.

Par ailleurs, l’Espagne signe son grand retour sur le marché du GNL algérien avec un volume de 200 000 tonnes le mois dernier. Une reprise notable après une suspension quasi-totale constatée depuis novembre 2025, à l’exception d’une livraison ponctuelle de 74 000 tonnes enregistrée en mars 2026.

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Juste derrière Madrid, qui s’empare de la troisième marche du podium, l’Italie a importé 192 000 tonnes le mois passé, en recul par rapport aux 216 000 tonnes de mai 2025. Enfin, la Croatie s’est illustrée à la cinquième place en absorbant 76 000 tonnes (contre un bilan vierge en mai 2025), suivie fermement par les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Cette performance d’ensemble réaffirme la flexibilité logistique et la compétitivité de l’Algérie, qui continue de s’imposer comme un acteur incontournable de la sécurité énergétique du continent européen.