Une nouvelle station de dessalement d’eau de mer entre en service

L’Algérie des Eaux (ADE) a annoncé dans un communiqué officiel la mise en service de la station de dessalement d’eau de mer de Tighremt, un projet stratégique destiné à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans la wilaya de Béjaïa.

Selon l’entreprise, la mise en service de cette station a nécessité l’application d’un protocole technique rigoureux. Celui-ci comprend une phase essentielle de nettoyage et de désinfection complète du système de raccordement, incluant les canalisations et les réservoirs. Des quantités d’eau produites ont été volontairement utilisées lors de cette étape pour assurer le rinçage et l’assainissement du réseau.

L’ADE a expliqué que cette opération peut engendrer le passage de petites quantités d’eau légèrement troubles dans le réseau de distribution. Elle précise toutefois qu’il s’agit d’un phénomène techniquement normal et temporaire, qui a été maîtrisé par les équipes techniques.

🟢 À LIRE AUSSI : Des milliards en perspective pour l’Algérie : la Route Transsaharienne achevée à 90%

Eau potable à Béjaïa : la station de Tighremt opérationnelle

L’entreprise a tenu à rassurer les citoyens que l’eau actuellement distribuée dans la ville de Béjaïa est parfaitement conforme aux normes de potabilité. Elle fait l’objet d’un contrôle quotidien strict dans les laboratoires de l’ADE, couvrant plus de 60 critères de surveillance sur les plans physiques, chimiques et bactériologiques.

La société a également souligné l’importance stratégique de la station de Tighremt, considérée comme un acquis majeur pour les habitants de Béjaïa. Elle permettra d’assurer un approvisionnement régulier et durable en eau potable pour plusieurs centaines de milliers de citoyens, tout en réduisant la pression sur les ressources hydriques traditionnelles.

Concernant les réactions de certains habitants face aux désagréments temporaires constatés, l’ADE a salué la vigilance et le sens civique des usagers. L’entreprise a estimé que ces réactions témoignent de l’intérêt des citoyens pour la qualité du service public et de leur attachement à une gestion responsable des ressources en eau.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupure d’eau à cette commune : l’ADE annonce des perturbations dans plusieurs quartiers

De nouveaux projets hydriques dans le Sud algérien

Parallèlement à la mise en service de la station de dessalement de Tighremt à Béjaïa, d’autres projets structurants sont en préparation dans le Sud du pays. En effet, une étude géophysique est en cours à Tindouf pour un vaste projet de transfert d’eau potable, inscrit dans le cadre du programme complémentaire du secteur de l’hydraulique.

Selon Abdelkader Slimane, directeur des ressources en eau de la wilaya de Tindouf, cette opération s’inscrit dans une étude globale des grands transferts hydriques dits « Sud-Sud », visant à relier et sécuriser l’approvisionnement en eau des wilayas de Tindouf, Béchar, Béni Abbès et Timimoun. La mission a été confiée à l’Agence nationale des ressources en eau, en coordination avec plusieurs organismes concernés, tandis qu’un groupement de bureaux d’études a déjà entamé la collecte des données techniques et l’examen des différentes propositions liées au projet.

La première phase de cette étude a été finalisée et transmise aux autorités compétentes. Un suivi a d’ailleurs été effectué lors d’une réunion organisée le 8 mai dernier sous l’égide de la direction générale des ressources en eau au ministère de tutelle.

Dans les prochains jours, un atelier central sera organisé afin de présenter les résultats de cette première phase en présence des représentants des wilayas concernées. L’objectif est de discuter les propositions émises, recueillir les observations et enrichir l’étude avant de passer aux étapes suivantes.

🟢 À LIRE AUSSI : Exportations de ciment : Tebboune ouvre la voie à un nouveau chapitre