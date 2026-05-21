Une grande compagnie asiatique bientôt à Alger ? De nouveaux vols en préparation

Le ciel algérien s’apprête à s’ouvrir à de nouveaux horizons ! L’aéroport international d’Alger pourrait bientôt accueillir une nouvelle compagnie aérienne étrangère, avec notamment l’arrivée d’un nouvel acteur majeur du marché des vols long-courriers.
Après l’ouverture de la ligne Alger – Kuala Lumpur par la compagnie aérienne nationale, le transporteur malaisien, Malaysia Airlines, étudie désormais la possibilité de lancer de nouveaux vols à destination de l’aéroport international d’Alger.
Le marché algérien devient de plus en plus la cible des compagnies internationales. Après les transporteurs européens, c’est désormais l’Asie qui commence à s’intéresser au potentiel de ce créneau.
Vers l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne depuis la Malaisie ?
Le dernier indice en date pointe vers la Malaisie : Malaysia Airlines pourrait bientôt se poser à l’aéroport international d’Alger. C’est l’ambassadeur malaisien en Algérie, Muhamed Mazlan Rizany Irwan, qui a lui-même évoqué cette possibilité en marge du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV).
Le diplomate a confirmé l’existence de négociations pour l’ouverture de cette nouvelle ligne par le transporteur national malaisien. Interrogé par le média DZ News, il a précisé la dynamique actuelle : « Air Algérie dessert déjà la Malaisie trois fois par semaine en Airbus A330-900neo. Parallèlement, nous étudions de près la possibilité de voir Malaysia Airlines opérer à son tour des vols vers l’Algérie ».
Basée à Kuala Lumpur, la compagnie malaisienne déploie aujourd’hui son réseau vers près de 70 destinations à travers l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Océanie. Depuis son hub principal, elle connecte des mégapoles mondiales telles que Londres, Tokyo, Sydney, Pékin, Séoul, Bangkok et Jakarta, offrant ainsi à Alger une ouverture inédite sur l’Asie-Pacifique.
Air Algérie pose ses avions à Kuala Lumpur
Dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, Air Algérie a récemment déployé une série de nouvelles liaisons et de reprises de lignes, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faire du transport aérien un levier de croissance économique.
Le plan de déploiement de la compagnie s’articule autour de trois axes majeurs :
- Depuis le 29 mars 2026, une liaison directe relie Alger à Kuala Lumpur en Malaisie. Une ouverture stratégique conçue pour stimuler les échanges économiques et touristiques avec cette région du globe.
- Le 1er avril 2026 a marqué le grand retour des vols vers Budapest en Hongrie, une destination européenne clé pour le réseau de la compagnie.
- Le même jour, Air Algérie a inauguré sa nouvelle ligne vers Addis-Abeba en Éthiopie, renforçant ainsi la connectivité et la coopération au sein du continent.
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