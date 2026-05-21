Une grande compagnie asiatique bientôt à Alger ? De nouveaux vols en préparation

Le ciel algérien s’apprête à s’ouvrir à de nouveaux horizons ! L’aéroport international d’Alger pourrait bientôt accueillir une nouvelle compagnie aérienne étrangère, avec notamment l’arrivée d’un nouvel acteur majeur du marché des vols long-courriers.

Après l’ouverture de la ligne Alger – Kuala Lumpur par la compagnie aérienne nationale, le transporteur malaisien, Malaysia Airlines, étudie désormais la possibilité de lancer de nouveaux vols à destination de l’aéroport international d’Alger.

Le marché algérien devient de plus en plus la cible des compagnies internationales. Après les transporteurs européens, c’est désormais l’Asie qui commence à s’intéresser au potentiel de ce créneau.

Vers l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne depuis la Malaisie ?

Le dernier indice en date pointe vers la Malaisie : Malaysia Airlines pourrait bientôt se poser à l’aéroport international d’Alger. C’est l’ambassadeur malaisien en Algérie, Muhamed Mazlan Rizany Irwan, qui a lui-même évoqué cette possibilité en marge du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV).

Le diplomate a confirmé l’existence de négociations pour l’ouverture de cette nouvelle ligne par le transporteur national malaisien. Interrogé par le média DZ News, il a précisé la dynamique actuelle : « Air Algérie dessert déjà la Malaisie trois fois par semaine en Airbus A330-900neo. Parallèlement, nous étudions de près la possibilité de voir Malaysia Airlines opérer à son tour des vols vers l’Algérie ».

Basée à Kuala Lumpur, la compagnie malaisienne déploie aujourd’hui son réseau vers près de 70 destinations à travers l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Océanie. Depuis son hub principal, elle connecte des mégapoles mondiales telles que Londres, Tokyo, Sydney, Pékin, Séoul, Bangkok et Jakarta, offrant ainsi à Alger une ouverture inédite sur l’Asie-Pacifique.

Air Algérie pose ses avions à Kuala Lumpur

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, Air Algérie a récemment déployé une série de nouvelles liaisons et de reprises de lignes, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faire du transport aérien un levier de croissance économique.

Le plan de déploiement de la compagnie s’articule autour de trois axes majeurs :

Depuis le 29 mars 2026, une liaison directe relie Alger à Kuala Lumpur en Malaisie. Une ouverture stratégique conçue pour stimuler les échanges économiques et touristiques avec cette région du globe.

en Malaisie. Une ouverture stratégique conçue pour stimuler les échanges économiques et touristiques avec cette région du globe. Le 1er avril 2026 a marqué le grand retour des vols vers Budapest en Hongrie , une destination européenne clé pour le réseau de la compagnie.

, une destination européenne clé pour le réseau de la compagnie. Le même jour, Air Algérie a inauguré sa nouvelle ligne vers Addis-Abeba en Éthiopie, renforçant ainsi la connectivité et la coopération au sein du continent.

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