Une enquête nationale sur les dépenses et le niveau de vie des ménages se prépare en Algérie

L’Algérie s’engage dans une vaste opération statistique pour mieux cerner la réalité économique et sociale de ses foyers. Ce dimanche 10 août, une session de formation a été inaugurée à Alger, destinée aux cadres appelés à piloter l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages, prévue pour octobre 2025.

Placée sous la houlette de la haut-commissaire à la Numérisation, Meriem Benmouloud, cette initiative marque une étape décisive pour renforcer la fiabilité des données socio-économiques du pays.

En alliant expertise technique et méthodologie unifiée, cette formation vise à harmoniser les pratiques de collecte et d’analyse afin d’assurer une cohérence optimale des résultats. La mobilisation est importante, 308 enquêtrices, 84 contrôleurs et 25 spécialistes de l’Office national des statistiques (ONS) ont été sélectionnés par le ministère de l’Intérieur pour conduire ce travail ambitieux jusqu’à la fin août.

Un projet de longue haleine pour affiner la connaissance du niveau de vie des ménages algériens

D’une durée étendue sur 13 mois, cette enquête nationale s’inscrit dans la logique des réformes économiques et sociales impulsées par le président Abdelmadjid Tebboune. Meriem Benmouloud souligne que « ce projet est une étape importante dans le processus de réformes globales engagées par l’État. Nécessitant des fondements solides, basés sur une connaissance étayée par des données précises ». L’enjeu est double, mieux appréhender la structure sociale et économique des foyers. Tout en fournissant des indicateurs indispensables pour piloter les politiques publiques.

Ainsi, grâce à cette opération, les autorités disposeront d’une mise à jour cruciale des statistiques nationales. Notamment des comptes économiques et du produit intérieur brut (PIB). Outils essentiels pour évaluer l’impact des décisions gouvernementales. L’enquête apportera également une meilleure compréhension des modes de consommation, de la répartition des revenus, ainsi que de l’efficacité des mesures anti-inflation.

Une couverture étendue pour des données représentatives à travers tout le pays

En outre, l’enquête s’étendra sur 540 communes réparties dans 52 wilayas, garantissant une représentativité géographique étendue. Elle permettra de collecter des informations sur l’accès des ménages aux services essentiels. Tels que l’éducation, la santé, le logement, mais aussi l’eau, le gaz, l’électricité et l’internet. Ces données permettront d’éclairer les politiques publiques sur les besoins et les progrès dans ces secteurs fondamentaux.

Par ailleurs, Taoufik Hadj Messaoud, Directeur Général de l’ONS, insiste sur la précision accrue des résultats attendus. « Cette enquête apportera des données plus précises et permettra de mieux comprendre le volume des importations, des exportations et des investissements. » Ce regard renouvelé sur les réalités économiques devrait aider à orienter les choix du pays dans un contexte mondial mouvant.

À retenir

Formation de 392 agents (308 enquêtrices, 84 contrôleurs) et mobilisation de 25 experts de l’ONS

Durée de l’enquête : 13 mois à partir d’octobre 2025

Couverture : 540 communes dans 52 wilayas

Objectifs : actualiser les statistiques nationales, mesurer les dépenses, revenus, accès aux services essentiels

Contribution : fournir des bases solides pour les politiques publiques et la connaissance socio-économique

Lancée dans un climat où la précision des indicateurs économiques est plus que jamais cruciale. Cette enquête nationale se veut un outil fondamental pour accompagner les réformes et orienter le développement durable du pays.