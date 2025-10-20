Une agression mortelle d’un jeune de 22 ans secoue le plus grand marché de gros d’Algérie

Quatre heures du matin, au marché de gros de Oued El Athmania, alors que les premiers commerçants commencent leur journée dans ce poumon économique de la wilaya de Mila, une violente altercation éclate.

Un homme de 35 ans porte des coups de couteau mortels à un jeune de 22 ans, qui succombe à ses blessures sur place.

Cette scène de violence, qui se déroule au cœur même de l’établissement public Magros, jette une lumière crue sur les défaillances sécuritaires persistantes de ce lieu essentiel au commerce régional.

Les sirènes des forces de l’ordre remplacent soudainement le brouhaha habituel des transactions, plongeant la communauté des marchands dans la consternation.

Selon le journal El Khabar, c’est vers quatre heures du matin que le drame s’est produit. Un homme d’environ 35 ans a affronté un jeune de 22 ans dans une altercation qui a viré au pire. L’agresseur a utilisé une arme blanche pour porter plusieurs coups fatals à sa victime.

Celle-ci n’a pas survécu à ses blessures, rendant son dernier souffle sur les lieux mêmes de son activité professionnelle. L’intervention des éléments de la Gendarmerie nationale a été rapide, permettant l’interpellation du principal suspect dans la foulée des événements. Les allées habituellement dédiées au négoce se sont transformées en une scène de crime, sous le choc et l’incompréhension des premiers témoins.

La colère et l’inquiétude montent parmi la communauté des commerçants

La nouvelle de l’homicide s’est propagée comme une traînée de poudre parmi les commerçants du marché. L’émotion est palpable, mélange de tristesse pour la victime et de colère face à l’insécurité grandissante. Plusieurs d’entre eux expriment ouvertement leur vive préoccupation concernant la recrudescence des comportements violents et du désordre au sein de l’établissement.

Ils relaient un appel unanime et pressant pour un renforcement significatif des mesures de sécurité et une meilleure organisation des flux dans cet espace commercial pourtant vital pour l’économie régionale. Cet événement tragique cristallise un malaise latent et des craintes anciennes.

La gestion sécuritaire du marché Magros au cœur des critiques

Selon des sources responsables, cette tragédie ne survient malheureusement pas dans un contexte isolé. « La situation interne de l’établissement faisait l’objet de remarques répétées de la part des autorités locales« , indique-t-on. Ces mêmes autorités auraient, à plusieurs reprises, alerté la gestion de l’établissement public Magros sur des dysfonctionnements persistants.

Selon les mêmes sources, ces points de vigilance soulevés concernaient non seulement la sécurité, mais aussi des lacunes dans l’aménagement des lieux et les conditions d’hygiène.