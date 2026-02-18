Un suspect transporté en l’air : l’arrestation insolite d’un gang à Oran fait le buzz

Une vidéo diffusée récemment sur les réseaux sociaux pourrait montrer ce qui serait l’arrestation d’un gang accusé d’avoir volé une bijouterie dans la wilaya d’Oran. Selon les informations disponibles et relayées par des sources locales, les événements se seraient déroulés dans un quartier de la ville, où les autorités auraient localisé un ou plusieurs membres du groupe.

D’après ce qui aurait été rapporté, l’intervention a été menée par l’unité spéciale BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention). Après une enquête jugée approfondie, les agents auraient procédé à une descente sur les lieux pour appréhender les suspects, sous les yeux de nombreux habitants surpris par la scène.

Oran : un suspect suspendu en l’air par quatre hommes lors d’une arrestation spectaculaire

La vidéo publiée montre un moment qui a retenu l’attention des internautes et qui a rapidement été qualifié de “scène de film hollywoodien”. Un des suspects a été maîtrisé d’une façon inhabituelle : quatre agents ont pris chacun un bras ou une jambe, le suspect s’est alors retrouvé suspendu en l’air et transporté jusqu’au véhicule dans cette position pour le moins spectaculaire.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont été nombreux. Certains internautes ont jugé la méthode originale mais efficace : « Ils l’ont porté jusqu’à la voiture comme un sac poubelle », « C’est la meilleure façon de traiter les criminels », peut-on lire parmi les réactions. D’autres observateurs ont souligné le caractère surprenant et presque comique de la scène, tout en rappelant qu’il s’agirait d’une procédure exceptionnelle et non d’une pratique courante.

Un suspect pris en l’air par la BRI

Il serait important de noter que peu de détails officiels ont été confirmés par les autorités. Les circonstances exactes du vol de la bijouterie restent floues, tout comme le nombre total de personnes impliquées dans le gang et les éventuelles charges retenues contre elles. L’enquête pourrait également révéler d’autres informations sur le modus operandi des suspects et sur la manière dont ils auraient été localisés.

Cette vidéo illustre cependant la manière dont les réseaux sociaux peuvent amplifier un événement local, en le transformant rapidement en phénomène viral. Les images spectaculaires, l’arrestation atypique et l’intervention d’une unité spécialisée ont contribué à attirer l’attention non seulement des habitants d’Oran, mais aussi d’internautes à travers le pays.