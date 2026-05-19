Un projet de fabrication de pièces de rechange automobiles bientôt lancé à Médéa

Finies les galères pour trouver des pièces de rechange en Algérie ? Face à un marché sous tension, une excellente nouvelle vient de tomber pour les automobilistes. Le géant égyptien Arab Metal a officiellement obtenu le feu vert pour implanter une méga-usine dédiée aux pièces de rechange automobiles et motos à Médéa. Un projet d’envergure qui promet non seulement de relancer la production locale, mais aussi de créer des dizaines d’emplois dans la région. Découvrez les détails de ce nouveau complexe stratégique.

Selon un communiqué de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), la firme égyptienne a obtenu un foncier économique de 1,6 hectares dans la wilaya de Médéa pour concrétiser cette nouvelle ambition, témoignant de la confiance renouvelée des investisseurs étrangers dans le climat des affaires algérien.

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Unité de Production Automobile à Médéa

Le nouveau projet phare d’Arab Metal consiste en l’implantation d’une unité de fabrication et d’assemblage d’équipements, d’accessoires et de pièces de rechange pour automobiles et motos. Cet investissement s’aligne parfaitement avec la stratégie nationale de développement d’un tissu de sous-traitance locale, indispensable à l’émergence d’une véritable industrie mécanique en Algérie.

Une saga industrielle couronnée de succès depuis 2012

Présente sur le marché national depuis 2012, Arab Metal s’impose comme un modèle d’investissement direct étranger (IDE) productif. Au fil des années, l’entreprise a su diversifier ses activités pour répondre aux besoins croissants du marché algérien en fils, barres et alliages de cuivre — des composants essentiels à l’industrie des câbles électriques, de la téléphonie et des armoires électriques.

Cette montée en puissance a généré un impact macroéconomique majeur : le remplacement de ces importations par une production locale a permis à l’Algérie d’économiser environ 100 millions de dollars par an.

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Médéa, l’épicentre d’une expansion fulgurante

La dynamique de l’entreprise s’est accélérée ces dernières années avec plusieurs projets d’envergure dans la wilaya de Médéa, à commencer par le complexe industriel de Wadi Harbile qui, lancé en 2024 et entré en service en mars 2026, affiche un taux d’intégration locale remarquable et génère déjà 160 emplois directs pour une capacité de production annuelle de 32 000 tonnes de fils, plaques et alliages de cuivre, ainsi que de barres de fonte et d’accessoires de raccordement.

En parallèle, Arab Metal déploie actuellement une nouvelle unité dédiée à la production de barres d’aluminium, un projet en cours qui vise à répondre pleinement à la demande nationale tout en ouvrant des perspectives prometteuses d’exportation.

L’expérience d’Arab Metal démontre que la réussite d’un investissement initial constitue le meilleur incitatif pour pousser les entreprises à étendre leurs activités. Ce succès est soutenu par l’amélioration continue du climat des affaires en Algérie et par l’accompagnement rigoureux des autorités publiques envers les projets industriels à forte valeur ajoutée.

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