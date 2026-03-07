Un professeur de lycée à Blida derrière les barreaux pour cette raison

Une affaire sensible secoue le secteur de l’éducation dans la wilaya de Blida. Un professeur du cycle secondaire se retrouve aujourd’hui au cœur d’une procédure judiciaire après des plaintes déposées par des parents d’élèves.

La justice a décidé de placer l’enseignant en détention provisoire en attendant son procès, prévu la semaine prochaine. L’affaire, révélée par l’association locale des parents d’élèves, a suscité une vive réaction dans la communauté éducative.

Selon le journal El khabar, l’affaire remonte à la fin de l’année 2025. À cette période, l’organisation affirme avoir reçu plusieurs plaintes concernant des faits jugés contraires aux règles et à l’éthique au sein d’un lycée.

Les signalements évoquent des « faits portant atteinte à la dignité et à la moralité d’élèves du secondaire ». Les parents affirment que l’enseignant a dopté des comportements considérés comme interdits par la loi.

Face à cette situation, l’association a décidé d’intervenir afin de défendre les intérêts des élèves concernés et de porter l’affaire devant les autorités compétentes.

Blida : un professeur de lycée poursuivi après des plaintes de parents d’élèves

Au fil des semaines, l’affaire a pris de l’ampleur et s’est propagée au sein de la famille éducative locale. Selon l’association, certains parents ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils décrivent comme une absence de réaction de la part de l’administration de l’établissement.

Selon la même source, l’organisation évoque même un sentiment de « couverture » de l’affaire par la direction de l’établissement scolaire. Ainsi, le dossier a finalement été transmis aux services de sécurité chargés d’enquêter sur ce type de faits.

L’association insiste sur le principe selon lequel la protection des élèves constitue une responsabilité de tous. Elle rappelle qu’elle « ne tolère ni négligence, ni dissimulation, ni exploitation ».

La justice ordonne la détention provisoire de l’enseignant

Saisie de l’affaire, la justice a pris une première décision. Le tribunal de Blida a ordonné le placement de l’enseignant en détention provisoire.

Le procès de l’accusé a été fixé à la semaine prochaine, date à laquelle les éléments du dossier seront examinés devant la juridiction compétente.

Cette décision judiciaire marque une nouvelle étape dans un dossier qui continue de susciter l’attention au sein du secteur de l’éducation et parmi les parents d’élèves.

L’association des parents d’élèves de Blida affirme qu’elle restera mobilisée afin de « protéger les enfants contre toute atteinte à leur sécurité et à leur dignité ».

Le procès prévu la semaine prochaine devrait permettre d’apporter davantage d’éclaircissements sur les faits reprochés à l’enseignant.