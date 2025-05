Un nouveau variant du Covid-19 suscite des inquiétudes : faut-il craindre une vague estivale ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a placé, vendredi, le N.B.1.8.1, le nouveau variant du Covid-19, sous surveillance, en raison d’une flambée des cas en Asie. Cette souche, jugée plus contagieuse, a été détectée pour la première fois en France, au printemps 2025.

Selon l’OMS, ce nouveau variant a provoqué une hausse inquiétante des cas d’infection en Europe, et se propage rapidement vers plusieurs autres régions du monde, notamment en Europe. D’ailleurs, les autorités d’Hong Kong ont indiqué que le nombre de cas nécessitant une admission aux urgences est le plus élevé depuis un an.

À LIRE AUSSI : L’ANPP ordonne le retrait immédiat de ce médicament Bayer du marché algérien

N.B.1.8.1, le nouveau variant du Covid-19 placé sous surveillance

Après avoir causé une flambée des cas en Asie et a été détecté pour la première fois en France au printemps, la nouvelle souche N.B.1.8.1 du SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie du Covid-19, a été placée sous surveillance par l’OMS, vendredi dernier, c’est-à-dire dans la catégorie des variants présentant un risque accru.

Selon plusieurs institutions de santé européennes, ce nouveau variant est hautement contagieux, mais ne présente pour le moment un grand danger. Cependant, elles appellent à la vigilance, notamment, en raison de la possibilité de mutations ultérieures.

Rassurez-vous, l’heure n’est pas à la panique. Les personnes vaccinées avec au moins trois doses restent bien protégées contre les formes graves.

Risque-t-on une nouvelle vague des cas d’infection en été ?

Interrogé par TF1, le professeur Antoine Flahault, le directeur de l’Institut de santé globale à Genève, donne des clarifications à propos de ce nouveau variant. Selon lui, il est probable qu’une vague de Covid liée au variant N.B.1.8.1 touche l’Europe cet été, suivant la tendance observée en Chine et dans d’autres pays asiatiques.

L’intervenant explique que ce nouveau variant d’Omicron ne semble pas fondamentalement différent des vagues précédentes, notamment en matière de la nature de la maladie : « Le risque de Covid long et de séquelles à long terme n’est pas encore bien mesuré avec ce variant d’Omicron, mais il y a tout lieu de penser que ce risque existe aussi« .

Le professeur explique que les personnes immunodéprimées ou âgées sont plus à risque de développer des complications graves si elles sont infectées. La vigilance est recommandée pour éviter leur contamination. Par ailleurs, le directeur de l’Institut de santé globale à Genève revient sur l’importance des gestes barrières, à savoir : privilégier les interactions sociales à l’extérieur ou dans des lieux bien ventilés, le port du masque dans des endroits fermés et les transports publics…

À LIRE AUSSI : Santé en Algérie : Fin des évacuations médicales à l’étranger pour les maladies cardiovasculaires