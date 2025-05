Un international algérien de nouveau inculpé par la justice en France

L’ancien footballeur algérien Farid El Melali se retrouve à nouveau face à la justice en France. Déjà condamné en 2020 pour des faits d’exhibitions sexuelles, il vient d’être reconnu coupable de conduite sans permis début mai 2025.

Selon les informations révélées par le Courrier de l’Ouest, le tribunal a prononcé une sanction significative à son encontre. El Melali devra s’acquitter d’une amende conséquente de 10 000 euros, calculée sur la base de 100 jours-amendes à 100 euros.

En plus de cette sanction financière, la justice a également décidé de lui interdire de prendre le volant pendant une période de cinq mois. Cette nouvelle affaire judiciaire vient s’ajouter au passif du joueur en question.

Déjà condamné pour des faits d’exhibitions sexuelles

En 2020, Farid El-Melali, s’est retrouvé au cœur d’une affaire judiciaire particulièrement troublante. L’attaquant ailier a été reconnu coupable d’exhibitions sexuelles à répétition, des actes commis pendant la période du confinement.

Les faits concernent deux victimes distinctes, ses voisines, qui ont porté plainte en mai et juillet 2020. Selon les témoignages, El-Melali s’est livré à des actes d’exhibition.

Suite à ces événements, la justice a prononcé une condamnation significative : six mois de prison avec un sursis probatoire d’un an et demi. De plus, le tribunal a ordonné une mesure d’accompagnement sous forme d’obligation de soins psychiatriques.

Cette affaire a considérablement impacté la carrière du joueur et révélé des comportements déviants nécessitant une prise en charge médicale. Elle souligne également l’importance de la protection des victimes et de la responsabilité des personnalités publiques face à leurs actes.

Destination le Zamalek pour El-Melali ?

Tout comme l’autre international algérien Zinedine Ferhat, Farid El-Melali n’a pas eu droit à un nouveau contrat avec le SCO Angers au terme de la saison qui vient d’être écoulée. Il pourrait bien rejoindre le club égyptien Zamalek pour rebondir.

En effet, et selon Selon le média égyptien KoraPlus, les négociations seraient en phase avancée pour un transfert libre de l’ailier de 27 ans, bien que la signature officielle n’ait pas encore été annoncée.

Formé au Paradou AC, El-Melali a évolué à Angers depuis 2018, avec une parenthèse en prêt à Pau FC en 2022. Sa dernière saison avec le club angevin s’est révélée productive avec 34 matchs disputés, 3 buts et 7 passes décisives. Ces performances ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens et moyen-orientaux.

Le profil polyvalent de l’attaquant algérien, caractérisé par sa vitesse et sa capacité à percuter sur les ailes, correspond parfaitement aux besoins du Zamalek qui cherche à renforcer son secteur offensif. Ce transfert potentiel marquerait un nouveau chapitre dans la carrière d’El-Melali.