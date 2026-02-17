Un groupe turc investit 13,4 milliards de dinars dans l’industrie du papier en Algérie

Le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (API), Omar Rekkache, a reçu ce mardi une délégation d’un grand groupe turc, leader mondial dans l’industrie des produits en papier et des articles d’hygiène et d’entretien à large consommation.

Selon un communiqué de l’Agence, la rencontre a porté sur un important projet d’investissement que le groupe prévoit de concrétiser en Algérie. Ce projet consiste notamment en la production de bobines géantes de papier d’une capacité annuelle de 70 000 tonnes, destinées à renforcer la production nationale de matière première pour l’industrie papetière et à réduire la facture des importations.

Le projet comprend également la fabrication de mouchoirs en papier (24 275 tonnes par an) ainsi que de produits sanitaires en papier, avec une capacité estimée à 20 000 tonnes annuellement.

L’impact économique : création de 960 emplois directs en Algérie

L’investissement en Algérie global est estimé à 13,4 milliards de dinars algériens et devrait permettre la création de 960 emplois directs. Le groupe turc, présent dans 17 pays à travers 67 entreprises opérant dans divers secteurs, détient plusieurs marques internationales reconnues dans le domaine des produits d’entretien domestique, des articles d’hygiène personnelle et des produits en papier.

Au cours de la réunion, le signal de lancement du projet a été donné avec la remise officielle du certificat d’enregistrement de l’investissement aux représentants du groupe. Les autres documents administratifs nécessaires devraient être délivrés le même jour au niveau du guichet unique décentralisé de Relizane, permettant ainsi au projet d’entrer concrètement en phase de réalisation.

Intégration locale : une priorité pour le développement industriel algérien

À cette occasion, le directeur général a insisté sur l’importance de développer progressivement la production locale des intrants afin d’augmenter le taux d’intégration locale dans les produits finis. Cette orientation vise à structurer une véritable chaîne de valeur industrielle et à renforcer l’autonomie productive du pays.

L’Agence a également affirmé sa disponibilité à accompagner le groupe dans la mise en place d’unités industrielles supplémentaires ou dans la localisation de projets de sous-traitance. L’objectif est de favoriser l’émergence d’un réseau national de sous-traitants et de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite du projet.

Enfin, le responsable a encouragé le groupe turc à élargir et diversifier ses investissements en Algérie, au-delà de ses activités actuelles dans les produits d’entretien et d’hygiène, réaffirmant l’engagement des autorités à offrir un environnement favorable aux investisseurs étrangers.

