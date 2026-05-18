Un bond fulgurant propulse Alger dans le Top 50 mondial et en tête d’Afrique dans ce secteur

Alger franchit un nouveau seuil dans les indicateurs internationaux liés à la connectivité mobile. Selon les données publiées par la plateforme Ookla via son service Speedtest, et relayées par le Ministère de la Poste et des Télécommunications, la capitale algérienne atteint désormais la 48e place mondiale et se positionne première en Afrique dans le classement de la vitesse de l’internet mobile.

Alger a ainsi gagné 68 places en quelques mois seulement, passant de la 116e position en septembre 2025 à son classement actuel.

De la 116e à la 48e place mondiale : Alger progresse de 68 rangs en quelques mois dans le classement Ookla

En effet, en septembre 2025, Alger occupait la 116e position du classement mondial Ookla dédié à la vitesse de l’internet mobile. Aujourd’hui, la capitale s’affiche à la 48e place, soit un bond de 68 rangs en quelques mois, dont 11 positions gagnées lors de la dernière mise à jour de l’indice. Un rythme de progression que peu de villes dans le monde ont affiché sur une période aussi courte.

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Ce classement, établi chaque mois par Ookla à partir de mesures réelles effectuées par les utilisateurs via Speedtest, constitue l’un des baromètres les plus fiables de la qualité des réseaux mobiles à l’échelle mondiale. Y figurer dans le Top 50, c’est rejoindre un groupe restreint de métropoles où la connectivité mobile atteint un niveau réellement performant.

163 Mbps en téléchargement, 18 ms de latence : les chiffres du réseau mobile à Alger

Les indicateurs techniques publiés par Ookla donnent une image précise de l’état actuel du réseau mobile dans la capitale :

163,31 Mbps en vitesse de téléchargement

en vitesse de téléchargement 24,30 Mbps en vitesse de téléversement

en vitesse de téléversement 18 millisecondes de latence, un niveau très bas qui garantit une connexion fluide et réactive

Ces chiffres traduisent, selon le rapport, une amélioration notable de l’efficacité et de la stabilité du réseau. Une latence de 18 ms place Alger dans la catégorie des villes où les usages les plus exigeants (appels vidéo, streaming, applications en temps réel) s’exécutent sans friction perceptible.

L’internet fixe aussi en progression : la fibre optique derrière la montée en puissance

L’amélioration ne se limite pas au réseau mobile. Le rapport Ookla signale également une progression du côté de l’internet fixe à Alger. Les performances enregistrées sur ce segment sont les suivantes :

92,44 Mbps en vitesse de téléchargement

en vitesse de téléchargement 42,21 Mbps en vitesse de téléversement

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Cette montée en puissance de la connexion fixe s’explique, selon les données disponibles, par l’expansion des réseaux de fibre optique dans la capitale, une infrastructure dont le déploiement conditionne directement la qualité des débits proposés aux abonnés.