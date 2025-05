Ultime rappel aux souscripteurs AADL 3 : Moins de 24h pour activer son compte !

La procédure d’activation des comptes et de téléchargement des dossiers pour les souscripteurs au programme AADL 3 touche à sa fin. Demain, mardi 20 mai 2025, marquera la date limite impérative fixée par l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL).

Dans un communiqué antérieur, l’agence avait rappelé aux retardataires de finaliser leurs démarches avant cette échéance, notamment via la plateforme officielle www.aadl.dz. Un dernier avertissement avait déjà été diffusé le 15 avril dernier, incitant les concernés à régulariser leur situation.

L’agence insiste sur l’urgence d’agir dans les dernières heures restantes, sous peine d’exclusion du dispositif. Pour toute information complémentaire, un numéro vert – le 3040 – reste à disposition des citoyens pour répondre à leurs interrogations.

AADL 3 : Belaribi annonce les prix des logements

En marge de l’inauguration de la 27ᵉ édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics (BATIMATEC 2025), le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Tarek Belaribi, a déclaré ce lundi que les prix des logements AADL 3 se rapprocheraient considérablement de ceux du Logement Promotionnel Aidé (LPA).

« Les prix seront inférieurs ou équivalents à ceux du LPA », a affirmé le ministre, soulignant ainsi une volonté de rendre cette formule de logement plus accessible au plus grand nombre de citoyens. Un argument de poids vient renforcer cette attractivité : les mensualités de remboursement pourront être étalées sur une période allant de 25 à 35 ans, allégeant ainsi la charge financière initiale pour les bénéficiaires.

Pour mettre en perspective cette annonce, il est important de rappeler que les prix des logements LPA oscillent actuellement entre 3,3 et 3,5 millions de dinars algériens pour un appartement de type F3, et entre 4,1 et 4,4 millions de dinars pour un F4, avec des variations régionales.

En moyenne, cela représente un coût de 3,4 millions de DA pour un F3 et de 4,25 millions de DA pour un F4. Fort de ces données, le ministre a laissé entendre que le prix des futurs logements AADL 3 ne devrait pas excéder le plafond actuel du LPA pour un F5, fixé à 5,4 millions de dinars.

Concernant l’avancement du projet, Mohamed Tarek Belaribi a précisé que les études étaient en cours pour les 200 000 unités prévues dans la loi de finances 2025. Les futurs souscripteurs devront donc patienter encore un peu avant de voir les chantiers se concrétiser.