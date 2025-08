Trump durcit l’octroi de visa : jusqu’à 15 000 $ exigés à l’entrée aux États-Unis

Un nouveau programme du département d’État américain, révélé lundi 4 août, vise à renforcer la lutte contre l’immigration illégale. Ce projet pilote pourrait exiger de certains visiteurs étrangers une caution de 15 000 dollars pour entrer aux États-Unis.

Selon ce projet, les ressortissants de certains pays pourraient bientôt être tenus de verser une caution pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars pour obtenir un visa pour les États-Unis d’Amérique.

La mesure qui doit être publiée ce mardi dans le registre fédéral entrera en vigueur quinze jours plus tard. Son objectif est de s’assurer que les détenteurs de visa ne prolongent pas leur séjour au-delà de la durée autorisée dans leur visa.

Ce projet pilote de l’administration Trump a pour objectif de lutter contre l’immigration illégale. Il sera publié dans le registre fédéral ce mardi et entrera en vigueur quinze jours plus tard. Ce programme, d’une durée de douze mois, concerne les voyages touristiques et d’affaires. Son objectif principal est de s’assurer que les demandeurs de visas ne prolongent pas leur séjour au-delà de la durée autorisée.

Selon un porte-parole, cette initiative « renforce l’engagement de l’administration Trump à faire respecter les lois américaines en matière d’immigration et à protéger la sécurité antinationale« . Les personnes visées par cette nouvelle mesure sont les ressortissants de certains pays considérés par le département d’État comme ayant des taux de dépassement de séjour élevés ou dont les informations de vérification sont jugées insuffisantes.

En 2023, près de 500 000 personnes sont restées aux États-Unis après l’expiration de leur visa. Pour le moment, la liste des pays concernés par le nouveau projet n’a pas été rendue publique. Cependant, l’US Travel Association, qui regroupe les plus grandes entreprises du tourisme américaines, estime que cette nouvelle mesure devrait avoir un impact limité, ne touchant probablement pas plus de 2 000 personnes.

Durcissement des conditions d’obtention du visa pour les USA

Après avoir exigé des étudiants étrangers qu’ils rendent publics leurs réseaux sociaux pour s’assurer qu’ils ne publiaient pas de contenu hostile aux États-Unis, le gouvernement de Trump a introduit de nouveaux « frais d’intégrité du visa« .

Selon la section 100007 d’un texte de loi One Big Beautiful Bill Act, le secrétaire à la Sécurité intérieure a le pouvoir de demander à tout ressortissant étranger recevant un visa de non-immigrant pour les USA de payer au moins 250 dollars, ou un montant plus élevé si ce dernier le décide par voie réglementaire.

Au cours des derniers mois, le président américain a durci les conditions d’obtention de visas pour de nombreux pays, dans le cadre d’une politique anti-immigration.

