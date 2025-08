Traversées vers la France : Algérie Ferries allège la facture de ses passagers

Les vacances touchent à leur fin et le grand départ approche ! Pour tous les membres de la diaspora qui ont passé l’été en Algérie, c’est le moment idéal pour réserver votre traversée. Algérie Ferries accompagne ses voyageurs avec une offre exceptionnelle allant jusqu’à 50% de réduction sur les repas servis à bord de ses navires

Pour faciliter le retour des membres de la diaspora, la compagnie maritime nationale propose une nouvelle promotion pour ses voyageurs au départ du territoire national vers la France. Une belle opportunité pour les voyageurs qui n’ont pas encore réservé leurs billets du retour.

Il s’agit d’une occasion unique de bénéficier d’un tarif avantageux et de voyager sans alourdir son budget de fin de vacances.

Algérie Ferries annonce 50% de réduction sur les prix des repas servis à bord de ses navires

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 5 août, la compagnie maritime nationale annonce le lancement d’une importante promotion sur ses repas lors des voyages entre l’Algérie et la France. Cette nouvelle offre permettra aux voyageurs de la compagnie de bénéficier de ce service sans se ruiner.

Avec des réductions de 50%, Algérie Ferries promet à ses voyageurs de vivre l’expérience de la première classe à des prix économiques, le tout dans une offre alliant confort et service de qualité. « Profitez d’une offre promotionnelle exceptionnelle avec des réductions allant jusqu’à 50 % sur le prix des repas inclus en première classe« , indique Algérie Ferries dans son communiqué.

Par ailleurs, cette offre est valable pour les traversées au départ des ports d’Annaba, Skikda, Béjaia, Alger et Oran, vers la France, notamment à destination des ports de Marseille et de Sète.

Les places pour cette promotion sont limitées et partent très vite. Les voyageurs n’ont qu’une seule semaine pour en profiter et s’assurer de bénéficier de ces tarifs réduits.

Jusqu’à 60 % de réduction chez Corsica Linea

La compagnie maritime française Corsica Linea a, quant à elle, lancé une promotion majeure pour l’été 2025, proposant jusqu’à 60% de réduction sur ses traversées vers l’Algérie pour les passagers voyageant sans véhicule.

Cette offre exceptionnelle est valable pour des réservations effectuées entre le 29 juillet et le 11 août 2025, concernant des traversées programmées du 30 juillet au 3 septembre. Les liaisons concernées relient les ports de Marseille et Sète aux destinations algériennes d’Alger, Skikda et Béjaïa.

Pour bénéficier de cette réduction, les voyageurs devront repérer le pictogramme « Promo Piéton » lors de leur réservation. La promotion s’applique sur la base du tarif Standard, hors taxes passagers, et n’est pas cumulable avec d’autres offres. Important à noter : les billets achetés dans le cadre de cette promotion sont non modifiables et non remboursables, à l’exception des taxes.

Cette initiative de Corsica Linea représente une opportunité significative pour la diaspora algérienne et les touristes souhaitant découvrir l’Algérie autrement, en privilégiant un voyage sans véhicule. L’offre reste soumise à la disponibilité des places dans la classe tarifaire concernée.

