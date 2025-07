Traversée maritime Oran – Alicante : Algérie Ferries annonce des perturbations à cette date

Algérie Ferries a annoncé l’annulation de la traversée maritime prévue entre Oran et Alicante pour le 9 juillet 2025. Cette décision inattendue a surpris de nombreux passagers, notamment des vacanciers et des membres de la diaspora algérienne prévoyant de voyager vers l’Espagne pendant la saison estivale.

À LIRE AUSSI : Traversée Alger-Marseille reportée : Algérie Ferries annonce un nouveau départ

Dans un communiqué publié ce lundi, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a expliqué que cette annulation était liée à des « raisons techniques« . Bien que ces dernières n’aient pas été détaillées, la compagnie a tenu à présenter ses excuses aux clients concernés. Elle a également mis en place une solution de remplacement pour éviter de trop perturber les plans de voyage des passagers.

Algérie Ferries annule la traversée Oran-Alicante prévue le 9 juillet

Les voyageurs initialement programmés sur le trajet Oran-Alicante du 9 juillet sont invités à embarquer depuis le port d’Alger, pour une traversée vers Alicante le 11 juillet 2025 à 17h00. L’enregistrement s’effectuera le jour même entre 11h00 et 15h30. Cette solution vise à garantir une certaine continuité du service malgré l’annulation.

Toutefois, ce changement peut représenter une contrainte importante pour les passagers résidant à l’ouest du pays. Le déplacement vers Alger implique du temps et des frais supplémentaires. Plusieurs internautes n’ont pas manqué de faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, regrettant un manque d’anticipation et de communication de la part d’Algérie Ferries.

À LIRE AUSSI : Partenariat stratégique : Stellantis mise gros sur l’industrie automobile algérienne

L’entreprise a néanmoins précisé que les passagers qui ne souhaitent pas prendre la traversée alternative peuvent se rendre à l’agence la plus proche pour demander un remboursement ou une indemnisation. Cette mesure vise à atténuer les désagréments causés et à répondre aux attentes légitimes des clients.

Annulation d’une traversée maritime : les solutions d’Algérie Ferries

Il est à noter que cette annulation survient en pleine période estivale, un moment où la demande pour les traversées maritimes entre l’Algérie et l’Europe est particulièrement élevée. Les liaisons avec l’Espagne, notamment via les ports d’Oran, Alger et Béjaïa, sont très sollicitées par les Algériens de l’étranger qui rentrent passer les vacances au pays.

À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : la consommation électrique atteint un nouveau record absolu en 24h !

Ce n’est pas la première fois que des perturbations affectent le programme des traversées maritimes. Ces dernières années, Algérie Ferries a fait face à plusieurs critiques concernant la régularité de ses liaisons et la qualité de ses services. La compagnie assure pourtant travailler à améliorer ses prestations et à répondre aux besoins croissants de sa clientèle.

En attendant, les passagers espèrent que ce genre d’imprévus sera mieux géré à l’avenir, afin d’éviter les désagréments, surtout en haute saison.