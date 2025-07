Transport maritime : de nouvelles compagnies arrivent, le Tariq Ibn Ziyad bientôt de retour

Le marché algérien du transport maritime des voyageurs est sur le point de connaître une expansion significative avec l’arrivée de nouvelles compagnies. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, vient d’annoncer que plusieurs opérateurs recevront prochainement leurs agréments pour opérer des traversées internationales depuis et vers l’Algérie.

Le ministre des Transports a annoncé, lors de sa visite à l’École nationale supérieure maritime, que plusieurs compagnies maritimes recevront bientôt les autorisations nécessaires pour desservir le marché algérien, notamment en opérant des traversées internationales.

Cette initiative devrait offrir davantage d’options aux voyageurs algériens et potentiellement stimuler la concurrence dans le secteur. Sayoud n’a toutefois pas dévoilé l’identité de ces opérateurs qui vont prochainement lancer leurs activités en Algérie.

Le transport maritime des voyageurs en Algérie s’ouvre aux investisseurs privés

Le projet d’ouverture du secteur maritime du transport des voyageurs, tout comme le transport aérien, aux investisseurs privés ne date pas d’aujourd’hui. Cependant, ce sont seulement ces derniers mois que des progrès significatifs ont été observés.

Pour rappel, la compagnie Aurès Maritime devait lancer ses traversées cet été. De même, le groupe public Madar, via MMC, a déjà initié les démarches pour lancer sa propre compagnie maritime.

Pendant longtemps, le ministère des Transports venait à attirer des candidats fiables pour investir dans ce secteur. La situation a évolué et le secteur attire désormais l’intérêt des compagnies étrangères. Actuellement, Algérie Ferries partage la desserte de ce marché avec plusieurs transporteurs étrangers.

Ces derniers mois, la concurrence bat son plein. En effet, Balearia et Trasmediterranéa assurent les dessertes entre l’Algérie et l’Espagne. Sur le créneau de la France, l’arrivée du leader italien GNV a poussé Nouris Elbahr et Corsica Linea à renforcer leurs offres pour faire face à cette concurrence.

Le Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries bientôt opérationnel

Lors de sa visite à l’École nationale de Bou Ismail, le ministre des Transports a abordé la situation d’Algérie Ferries et de sa flotte. Il a fait le point sur les navires en maintenance et a annoncé le retour en service du navire emblématique de la compagnie, le Tariq Ibn Ziyad, pour le mois d’août prochain.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la compagnie qui rencontre des difficultés techniques avec la rétention de son navire affrété El Venizelos, notamment à Marseille et à Alicante.

Dans un autre dossier, rappelons, la compagnie maritime nationale a programmé 320 traversées pour assurer le transport de ses passagers durant la saison estivale. De plus, des offres intéressantes ont été lancées, dans ce sens, dédiées principalement pour les familles nombreuses.

