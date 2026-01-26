Transport ferroviaire : la SNTF engage un projet stratégique de 378 milliards de dinars

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) s’engage dans une phase de développement majeure, portée par un vaste projet d’investissement estimé à 378 milliards de dinars, soit environ 2,47 milliards d’euros. Cette annonce a été faite par Sofiane Aïbach, directeur du contrôle de gestion et des participations au sein de la SNTF, lors d’une intervention sur les ondes de la Radio nationale.

Ce programme ambitieux s’inscrit dans la stratégie de modernisation du réseau ferroviaire algérien et d’accompagnement des grands projets structurants, notamment dans le Sud-Ouest du pays et autour du complexe minier de Gara Djebilet.

Une activité en forte progression en 2025

Selon les chiffres communiqués, la SNTF a transporté près de 31 millions de voyageurs en 2025, à travers la gestion de 93.640 trains de passagers sur l’ensemble du territoire national. En parallèle, le transport de marchandises a également enregistré une dynamique notable, avec 18.000 trains de fret ayant permis l’acheminement de 5,4 millions de tonnes.

Ces résultats traduisent une montée en puissance progressive du rail, dans un contexte où les autorités misent sur ce mode de transport pour réduire les coûts logistiques, désenclaver certaines régions et soutenir la croissance économique.

Ligne Béchar – Tindouf – Gara Djebilet : un axe stratégique

S’agissant du nouveau tronçon ferroviaire Béchar – Tindouf – Gara Djebilet, dont le lancement est prévu dans les prochains jours, le responsable de la SNTF a précisé que la ligne compte huit stations voyageurs, situées à Béchar, Tabelbala, Hamaqir, Abadla, Béni Abbès, Oum El Assel, Tindouf et Gara Djebilet.

Bien qu’il s’agisse d’une ligne à voie unique, elle est dotée de 28 points de croisement, permettant la circulation simultanée des trains dans les deux sens. La SNTF table sur 180.000 voyageurs en 2026, grâce à cette nouvelle desserte.

Les trains affectés à cette ligne ont été entièrement réhabilités et conçus pour répondre aux conditions climatiques extrêmes des wilayas du Sud-Ouest. Ils disposent de 300 places assises, réparties entre première et deuxième classe, ainsi que d’une voiture-restauration et d’un wagon dédié à la production d’électricité pour assurer le chauffage et la climatisation.

Un objectif de 7 millions de tonnes de minerai dès 2027

Sur le plan du transport minier, la SNTF prévoit d’acheminer 500.000 tonnes de minerai de fer de Gara Djebilet vers Oran en 2026, avant de porter ce volume à 7 millions de tonnes dès 2027. Cette montée en cadence reposera sur l’exploitation de convois de 170 wagons, capables de transporter jusqu’à 17.000 tonnes, tractés par quatre locomotives.

À plus long terme, l’objectif affiché est d’atteindre 40 millions de tonnes à l’horizon 2040.

Enfin, Sofiane Aïbach a indiqué que 554 emplois ont déjà été créés sur les huit stations réalisées. À terme, le projet pourrait générer jusqu’à 3.400 postes, une fois la capacité maximale atteinte.

