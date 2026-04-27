Transport à Alger : l’ETUSA déploie 17 nouvelles lignes pour désenclaver les pôles urbains

Bonne nouvelle pour les usagers des transports publics dans la capitale. L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, ce lundi, l’ouverture de 17 nouvelles lignes de bus. Cette expansion stratégique, qui touche sept circonscriptions administratives, vise à répondre à la demande croissante de mobilité dans les nouveaux quartiers à forte densité.

Ce renforcement du réseau intervient en application des orientations du ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, dont l’objectif est d’améliorer la qualité du service public et de faciliter les déplacements des citoyens, tout en brisant l’isolement de certaines zones périphériques.

Sept circonscriptions administratives concernées

Le déploiement de ces nouveaux tracés se concentre sur les zones ayant connu une expansion urbaine rapide ces dernières années. Les communes et quartiers rattachés aux circonscriptions suivantes bénéficieront de ce renforcement dès demain, mardi 28 avril 2026 :

Chéraga

Draria

Baraki

Birtouta

Dar El Beïda

Rouiba

Zéralda

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Horaires et organisation du service

Pour assurer une couverture optimale durant la journée, l’ETUSA a défini une plage horaire fixe pour le lancement de ces lignes. Les premiers départs sont programmés dès 06h00 du matin, tandis que les dernières navettes quitteront leurs terminus à 18h30 le soir.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation du transport urbain à Alger. En ciblant spécifiquement les pôles urbains à forte densité, l’ETUSA espère réduire la pression sur le transport privé et offrir une alternative fiable, économique et sécurisée aux habitants des banlieues algéroises.

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Un renforcement soutenu par l’acquisition de 102 nouveaux bus

L’ouverture de ces 17 nouvelles lignes de bus est rendue possible par une extension majeure du parc mobile de l’entreprise. En effet, le ministère de l’Intérieur a annoncé la réception par l’ETUSA d’un premier lot de 102 nouveaux bus, s’inscrivant dans une commande globale de 320 véhicules produits par l’établissement de développement de l’industrie automobile de Rouiba, relevant de la Direction des industries militaires.

Cette flotte fraîchement livrée se compose de deux types de véhicules pour s’adapter parfaitement à la configuration de la capitale :

32 bus de grande capacité (100 passagers) pour les axes à très fort flux.

de grande capacité (100 passagers) pour les axes à très fort flux. 70 bus de 37 sièges, idéaux pour naviguer dans les quartiers denses et les zones suburbaines nouvellement desservies.

Cette opération ne constitue qu’une étape d’un plan bien plus vaste. Elle répond aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renouveler le parc national avec 10 000 nouveaux bus. Sous la supervision directe du ministère de l’Intérieur, cette initiative privilégie le « Made in Algeria » pour garantir des moyens de transport modernes, alliant confort et sécurité.

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