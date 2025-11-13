Transition écologique : le port d’Annaba adopte la station WTNPs pour recycler ses eaux usées

Dans une démarche écologique ambitieuse, l’Entreprise portuaire d’Annaba a signé un contrat avec la filiale du Centre de recherche en environnement (PS ENV) pour la création d’une station innovante baptisée “WTNPs Station”, dédiée au traitement, à la filtration et au recyclage des eaux usées issues des cales des navires et des remorqueurs.

Cette initiative pionnière repose sur l’utilisation de nanoparticules vertes et de l’énergie solaire, permettant de purifier les eaux polluées avant leur réutilisation au sein du port. Ce procédé, à la fois écologique et économique, s’inscrit dans une vision durable de la gestion des ressources hydriques et de la protection de l’écosystème marin.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à verdir les infrastructures portuaires et à réduire leur empreinte environnementale. L’objectif est clair : faire du port d’Annaba un “Green Port” conforme aux exigences de la Convention internationale MARPOL, qui encadre la prévention de la pollution par les navires.

Grâce à la WTNPs Station, les eaux usées collectées seront désormais traitées localement, évitant ainsi les rejets directs en mer et contribuant à la préservation du littoral annabi. L’utilisation d’une technologie à base de nanoparticules écologiques renforce par ailleurs l’efficacité du processus de dépollution tout en limitant les coûts énergétiques grâce à l’alimentation solaire.

Une Application Directe des Directives Gouvernementales

La signature de cet accord s’inscrit dans la mise en œuvre des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, M. Saïd Saïoud, qui insiste sur la nécessité d’un suivi de terrain rigoureux de l’activité portuaire et de son adaptation aux normes internationales de performance et de durabilité.

Ce partenariat entre la recherche scientifique et la gestion portuaire illustre une nouvelle approche de gouvernance environnementale, plaçant l’innovation technologique au cœur du développement des infrastructures maritimes.

L’Entreprise portuaire d’Annaba continue de renforcer ses efforts pour réduire son impact environnemental tout en optimisant l’efficacité de ses opérations. La collaboration avec la filiale du Centre de recherche en environnement représente un modèle inspirant pour d’autres ports de la région.

